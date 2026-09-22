مصرع أربعينية سقطت من مصعد داخل برج بطريق أخميم سوهاج

لقيت سيدة في الأربعينات من العمر مصرعها إثر تعرضها لحادث سقوط من مصعد داخل أحد الأبراج السكنية بطريق أخميم سوهاج، في واقعة مأساوية استدعت تدخل الأجهزة المعنية، فيما جرى نقل جثمانها إلى مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط داخل أحد الأبراج السكنية بطريق أخميم سوهاج، ووجود متوفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تبين من الفحص مصرع سيدة أربعينية؛ إثر سقوطها من مصعد داخل أحد الأبراج السكنية بالمنطقة.

وجرى الدفع بجهات الاختصاص إلى موقع الحادث، والتعامل مع الواقعة، قبل نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وبيان كيفية وقوع السقوط، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ومن المقرر أن تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها، للوقوف على ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، وفحص موقع الواقعة، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيالها.