طقس السعودية.. أمطار وسيول ورياح في جازان وعسير ومكة والمدينة

أشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، إلى أن تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء يتوقع استمرار سقوط أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ما يؤدي إلى جريان سيول يرافقها سقوط برد وزخات، مع رياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أضاف المركز أنه لا يستبعد تشكل الضباب في أجزاء من تلك المناطق وكذلك في أجزاء من المنطقة الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تتجه من الشمال الغربي إلى الشمال بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة، مع ارتفاع يتراوح بين متر ونصف ومترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

وبالنسبة للخليج العربي، ستكون الرياح السطحية من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر، وحالة البحر خفيفة الموج.