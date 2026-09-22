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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تثبيت الاستقرار في غزة والتطورات الإقليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزيران عمق وخصوصية العلاقات المصرية - الأردنية، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث بحث الوزيران جهود استكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب وتثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن التطورات في الضفة الغربية. وأكدا رفض سياسات الضم والاستيطان وعنف المستوطنين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، فيما جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولاً عربية شقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الأردن في مواجهة أي اعتداءات تمس أمنه وسيادته.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية مصر الأردن العراق

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