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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال اجتماع الدول الثماني.. وزير الخارجية يحذر من تقويض وقف إطلاق النار في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استضاف  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مقر البعثة المصرية في نيويورك، أمس الاثنين ، اجتماع مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية والتي تضم كل من: مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا ، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود للمضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها، وعدم عرقلة مسارها، بما يسهم في إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وإرساء أسس السلام والاستقرار المستدامين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود التي بذلتها مصر بالتعاون مع الوسطاء خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة اضطلاع جميع الأطراف بمسؤولياتها، بما في ذلك إسرائيل، والامتناع عن أية خروقات من شأنها تقويض وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الآمن والكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا كذلك على أهمية الإسراع في إطلاق جهود التعافي المبكر وإدخال المستلزمات اللازمة لها، بما يلبي الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني ويسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية.

وجدد الوزير عبد العاطي، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلاً عن إدانة مصر للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، محذراً من خطورة التوسع الاستيطاني والإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويهدد حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة.

واتفق الوزراء ، على مواصلة تكثيف التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي نيويورك مقر البعثة المصرية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية

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