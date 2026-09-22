قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء الخريف بدأت.. انخفاض الحرارة وسحب وأمطار في عدة مناطق اليوم
ليلة نارية في روسيا.. موسكو تعلن إسقاط 297 مسيرة أوكرانية
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تستطيع صنع سلاح نووي
روسيا تفتح النار من السماء.. تدمير مواقع طائرات مسيرة أوكرانية في سومي ودونيتسك
«ليست مجرد مكان للصلاة».. البابا تواضروس يوضح أدوار الكنيسة في حياة المؤمن
ضربة البداية.. موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
وزير الخارجية الإيراني من نيويورك: إسرائيل تتمتع بحرية مطلقة لفعل ما تشاء
بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء بالبنوك
حكم الوضوء بماء الحنفية متغير الطعم واللون .. الإفتاء توضح
الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
4 درجات للمخالفات.. والعقوبات تصل للفصل| تفاصيل لائحة الإنضباط المطبقة بالمدارس
ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة الشناوي.. ماذا حدث بينه وبين جهاز المنتخب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني من نيويورك: إسرائيل تتمتع بحرية مطلقة لفعل ما تشاء

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس إلى ولاية نيويورك الأمريكية لترؤس وفد بلاده المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني : "تأتي هذه الزيارة في أعقاب الحرب الجبانة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدنا، وما تلاها من تطورات".

وأضاف عراقجي "إن هدفنا الأسمى هو المشاركة في محفل دولي هام للدفاع عن شرعية الشعب الإيراني وحقوقه ومصالحه ونحن نجد أنفسنا هذا العام في وضع أكثر حرجاً؛ إذ توجد دول ترى أن لها الحق في التصرف كما تشاء، دون أي اعتبار للمؤسسات الدولية، حيث يتمتع نظام مثل إسرائيل بحرية مطلقة لفعل ما يريد".

وفي سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية «12» أن إسرائيل تكثف استعداداتها تحسبًا لاحتمال اندلاع تصعيد عسكري مع إيران، في ظل ارتفاع حدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه مرحلة تشهد توترًا بالغًا.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «الوضع حساس ومتغير، والأمور قد تخرج عن السيطرة»، محذرًا من إمكانية انتقال التوتر الحالي سريعًا إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

وزير الخارجية الإيراني إسرائيل عباس عراقجي الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

تعطل الرحلات في عدد من المطارات الأمريكية الكبرى

شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

عمرو الجنايني

مفاجآت في قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

ترشيحاتنا

أعمدة دخان بمنشآت نفط روسية

روسيا تشن ضربات على منشآت طاقة ومواقع عسكرية.. وإسقاط 297 مسيّرة أوكرانية

وزير الخارجية

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يفرض وحدة الموقف العربي وفاعلية التحرك المشترك

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى تعزيز استثماراتها في مصر

بالصور

شاهد هيونداي توسان الجديدة موديل 2027.. بالصور

هيونداي توسان
هيونداي توسان
هيونداي توسان

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد