وزير الخارجية الإيراني من نيويورك: إسرائيل تتمتع بحرية مطلقة لفعل ما تشاء

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس إلى ولاية نيويورك الأمريكية لترؤس وفد بلاده المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني : "تأتي هذه الزيارة في أعقاب الحرب الجبانة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدنا، وما تلاها من تطورات".

وأضاف عراقجي "إن هدفنا الأسمى هو المشاركة في محفل دولي هام للدفاع عن شرعية الشعب الإيراني وحقوقه ومصالحه ونحن نجد أنفسنا هذا العام في وضع أكثر حرجاً؛ إذ توجد دول ترى أن لها الحق في التصرف كما تشاء، دون أي اعتبار للمؤسسات الدولية، حيث يتمتع نظام مثل إسرائيل بحرية مطلقة لفعل ما يريد".

وفي سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية «12» أن إسرائيل تكثف استعداداتها تحسبًا لاحتمال اندلاع تصعيد عسكري مع إيران، في ظل ارتفاع حدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه مرحلة تشهد توترًا بالغًا.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «الوضع حساس ومتغير، والأمور قد تخرج عن السيطرة»، محذرًا من إمكانية انتقال التوتر الحالي سريعًا إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.