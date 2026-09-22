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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة السبع تدعو إيران لوقف دعم الحوثيين وتحذر من تهديد الملاحة وأمن الطاقة

مجموعة السبع
مجموعة السبع
أمنية رشاد الجلوي

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم جماعة الحوثيين في اليمن، محذرين من أن استمرار هذا الدعم يشكل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى اتساع نطاق النزاع والإضرار بالتجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في بيان صدر عقب اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما وصفوه بـ"تصرفات إيران المستهجنة" تمثل نمطًا خطيرًا من التصعيد، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأدان وزراء المجموعة بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، مؤكدين أن التطورات في اليمن تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب تداعياتها المحتملة على أمن الطاقة العالمي.

وطالبت مجموعة السبع الحوثيين بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية، داعية الجماعة إلى العودة إلى العملية السياسية والتعامل معها بحسن نية.

ويأتي البيان في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الطاقة، وسط إدانات متكررة من الأمم المتحدة ودول عدة، ومطالبات بوقف الهجمات واستئناف المسار السياسي لإنهاء الصراع في اليمن.

وعلى الصعيد الإنساني، قالت تقديرات أممية إن تجدد القتال أدى إلى نزوح عشرات الآلاف منذ بداية سبتمبر، فيما عبر أكثر من ألفي يمني إلى جيبوتي، بالتزامن مع أزمة في الوقود تعرقل قدرة مزيد من المدنيين على مغادرة مناطق القتال.

مجموعة السبع إيران وقف تسليح الحوثيين السعودية أمن الملاحة البحر الأحمر الجمعية العامة للأمم المتحدة

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