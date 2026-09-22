سيول جارفة تجتاح شوارع بارانكيا شمالي كولومبيا بعد أمطار غزيرة

وثّقت مقاطع فيديو متداولة اجتياح السيول عددًا من شوارع مدينة بارانكيا شمالي كولومبيا، عقب هطول أمطار غزيرة على المدينة، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المياه وغمر الطرق.

وأظهرت المقاطع تدفق المياه بقوة في الشوارع، بينما واجهت المركبات صعوبة في الحركة وسط ارتفاع منسوب المياه، في وقت بدت فيه بعض المناطق متأثرة بشكل واضح بالسيول الناجمة عن غزارة الأمطار.

وتأتي هذه الحالة الجوية وسط هطول كثيف للأمطار على مناطق من شمال كولومبيا، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والسيول في المناطق المنخفضة، ويؤثر على حركة المرور والتنقل داخل المدن.