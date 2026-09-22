رئيس جامعة بني سويف يشارك في إطلاق «فاتيل مصر» لتعزيز تعليم السياحة

شارك الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، في فعاليات الاحتفالية الرسمية لإطلاق برنامج «فاتيل مصر» التي استضافتها جامعة الملك سلمان الدولية، وذلك بالشراكة مع مجموعة «فاتيل» الفرنسية، وبحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات المصرية، إلى جانب نخبة من المتخصصين وممثلي قطاعي السياحة والضيافة. ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز تدويل التعليم وبناء شراكات أكاديمية ومهنية دولية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بالمعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور طارق علي أن مشاركة جامعة بني سويف في هذا الحدث تعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث النظم التعليمية الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التعليم التطبيقي والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة الهادفة إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات المؤهلة للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن برنامج «فاتيل مصر» يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة المهنية والتدريب الميداني، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات قطاعي السياحة والضيافة، مشيدا بالدور الذي تقوم به جامعة الملك سلمان الدولية في تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في دعم جودة التعليم العالي المصري ورفع تنافسية الخريجين، فضلًا عن تعزيز دور الجامعات في خدمة خطط التنمية المستدامة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.