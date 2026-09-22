محمد بسام: بيكهام لم ينل فرصته كاملة في الأهلي للحكم عليه

تحدث محمد بسام، حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، عن تجربة زميليه أحمد رمضان بيكهام ومروان عثمان مع النادي الأهلي قبل عودتهما إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وقال محمد بسام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بيكهام غير محظوظ خلال فترات تواجده بالأهلي، وهو لم ينل فرصته بشكل كامل في النادي الأهلي كي نحكم على مستواه مع النادي الأهلي».

وأردف قائلًا: «بعد مباراة الأهلي والزمالك اعتقدت أن الأهلي لن يعيد بيكهام مرة أخرى لصفوف سيراميكا كليوباترا وأن اللاعب سيستمر في صفوف المارد الأحمر، خاصةً أنه قدم مباراة عالمية أمام الزمالك، وهو يلعب في مركز الظهير الأيمن».

ومن جانبه، أشار بسام إلى أن مروان عثمان مهاجم مميز، وأنه كان يرغب في الاستمرار في الأهلي ولكنه كان يواجه ضغوطات بعد انتقاله للأهلي من أجل إثبات نفسه مع الفريق.