وكيل لاعبين يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع البنك

كشف محمد عبد الجابر، وكيل اللاعبين، حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الأهلي من أزمة في الخط الدفاعي، بعد تعرض عمرو الجزار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب غياب ياسر إبراهيم، فضلًا عن الإصابات المتكررة وأزمة أشرف داري، ما يترك الفريق حاليًا مع هادي رياض وياسين مرعي في الخط الخلفي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمود الجزار

وقال محمد عبد الجابر، خلال تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، لبرنامج «الكورة مع فايق»: «في الانتقالات الأخيرة لم تكن هناك مفاوضات من جانب الأهلي لضم محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي».

وأضاف: «إدارة نادي البنك الأهلي محترمة، ومؤكد أنه لو كان هناك عرض من الأهلي في يناير، فلا أعتقد أنهم سيصعبون الأمور، لكن حتى الآن لم يُطرح الحديث عن رحيل الجزار إلى الأهلي في يناير».

وكيل اللاعبين يكشف موقف أحمد رضا

وتطرق عبد الجابر إلى موقف أحمد رضا، لاعب الأهلي، موضحًا: «كان هناك أكثر من عرض لأحمد رضا، وقدمت هذه العروض بشكل رسمي إلى الأهلي، لكن النادي أكد استمرار اللاعب ورفض رحيله».