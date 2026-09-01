قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام.. نقيب التمريض تصعّد واقعة الاعتداء على ممرضة بالمنوفية
استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21
وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل لاعبين يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع البنك

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

كشف محمد عبد الجابر، وكيل اللاعبين، حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الأهلي من أزمة في الخط الدفاعي، بعد تعرض عمرو الجزار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب غياب ياسر إبراهيم، فضلًا عن الإصابات المتكررة وأزمة أشرف داري، ما يترك الفريق حاليًا مع هادي رياض وياسين مرعي في الخط الخلفي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمود الجزار

وقال محمد عبد الجابر، خلال تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، لبرنامج «الكورة مع فايق»: «في الانتقالات الأخيرة لم تكن هناك مفاوضات من جانب الأهلي لضم محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي».

وأضاف: «إدارة نادي البنك الأهلي محترمة، ومؤكد أنه لو كان هناك عرض من الأهلي في يناير، فلا أعتقد أنهم سيصعبون الأمور، لكن حتى الآن لم يُطرح الحديث عن رحيل الجزار إلى الأهلي في يناير».

وكيل اللاعبين يكشف موقف أحمد رضا

وتطرق عبد الجابر إلى موقف أحمد رضا، لاعب الأهلي، موضحًا: «كان هناك أكثر من عرض لأحمد رضا، وقدمت هذه العروض بشكل رسمي إلى الأهلي، لكن النادي أكد استمرار اللاعب ورفض رحيله».

مدافع البنك الأهلي محمد عبد الجابر محمود الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بكفر الشيخ

المتهم

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهم

الكاميرا صورته .. القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل كشك بالقاهرة

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد