مصطفى يونس: لو رمضان صبحي في الأهلي مكنش اتوقف

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بشأن الإيقاف بسبب المنشطات.

وقال مصطفى يونس في تصريحات خلال برنامج "ستاد مصر": "لو رمضان صبحي في الأهلي مكنش أتوقف ولا كان حصل معاه المشكلة دي من الأساس".

وأضاف: "أقصد أن الأمر كله لم يكن يحدث لأن الإلتزام في الأهلي وضع مختلف عن أي نادي تاني، ومش ممكن اللاعب يصل إلى هذه المرحلة".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد نظر استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب.

وخلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة تتعلق بالتلاعب في عينة فحص المنشطات، مع الإشارة إلى أن العقوبة ارتبطت بسلامة العينة وإجراءات الفحص، وليس بثبوت تناول مادة محظورة، وفقًا لما ورد في حيثيات القضية.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.