مبابي يحسم الجدل بشأن توتر علاقته بديمبلي قبل حفل الكرة الذهبية 2026

أكد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عدم وجود أي توتر في علاقته بمواطنه عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، رغم المنافسة بينهما على جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2026.

وكان ديمبلي قد توج بالجائزة العام الماضي، بعد مساهمته في قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية خلال موسم 2024-2025، ليصبح أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الجائزة مجددًا.

وتضم قائمة المنافسة هذا العام عددًا من النجوم، أبرزهم مبابي وديمبلي ولامين يامال، لاعب برشلونة، وسط اهتمام كبير بالسباق على الجائزة الفردية المرموقة.

وخلال وجودهما في معسكر منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، تحدث مبابي عن علاقته بديمبلي، مؤكدًا أن المنافسة بينهما لم تؤثر على صداقتهما.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لقد ناقشت الأمر مع ديمبلي، ولا توجد أي توترات، إنه صديق، وأعتقد حقًا أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في هذا الصدد، وأنا هادئ جدًا».

وأضاف: «خلال فترة دوري الأمم الأوروبية ومع المنتخب الفرنسي، لا بد دائمًا من البحث عن موضوع للنقاش، وأعتقد أن هذا الموضوع قد اختير بعناية فائقة».

مبابي يتحدث عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية

وتطرق مهاجم ريال مدريد إلى حظوظه في التتويج بالجائزة، مشيرًا إلى مستواه الفردي خلال العام الحالي.

وأوضح: «لقد قدمت عامًا رائعًا على المستوى الفردي، وأعلم أن هذا هو المعيار الأهم للفوز بالكرة الذهبية، فقد كنت الهداف في جميع المسابقات الكبرى».

وتابع: «أعتقد أنه يمكن أن يكون عامًا جيدًا بالنسبة لي، وهذا هو شعوري. لا ألمّ بكل تفاصيل تاريخ جائزة الكرة الذهبية، لكن صحيح أن هناك حديثًا كثيرًا عن منافسة مفتوحة».

واختتم: «من الجميل رؤية ذلك والمشاركة فيه، وأعتقد أن هذا يضفي أيضًا طابعًا ترفيهيًا على الأجواء بالنسبة للجمهور».

كيف بدأت أزمة التصريحات بين مبابي وديمبلي؟

وتعود خلفية الجدل إلى مقابلة صحفية سابقة، سُئل خلالها مبابي عن فوز ديمبلي بالكرة الذهبية، رغم أن كثيرين لم يتوقعوا ذلك قبل 10 سنوات.

ورد مبابي قائلًا: «لطالما اعتبرت ديمبلي لاعبًا موهوبًا، أما أنا، فقد نُظر إليّ دائمًا على أنني المختار».

وأضاف: «لقد بلغت القمة مبكرًا جدًا، منذ نعومة أظفاري، أما هو فقد خاض مسارًا مختلفًا تخللته إصابات، لكنه نجح في اللحاق بالركب بشكل رائع».

ورد ديمبلي، دون ذكر اسم مبابي، قائلًا: «طوال مسيرتي المهنية، لم أقل كلمة واحدة، بل عملت بجد كبير. وكما قلت، لم أكن يومًا المختار، لكنني عملت بجد، وفي العام الماضي كوفئت بموسم رائع مع باريس سان جيرمان».

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

ومن المقرر أن يُقام حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في العاصمة البريطانية لندن، يوم 26 أكتوبر المقبل.

وكان اسما عثمان ديمبلي وكيليان مبابي قد أُدرجا ضمن القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة، التي تضم 30 لاعبًا.