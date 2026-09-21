درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل

قالت الفنانة درة إنها عندما تنظر إلى الأفلام والمسلسلات والشخصيات والأدوار التي قدمتها، ترى عمرًا مرّ عليها، مشيرة إلى أنها تجد نفسها مختلفة من عمل إلى آخر، كما تكتشف من خلال بعض الأدوار جوانب منها لم تكن تراها في حياتها العادية.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تحاول دائمًا تقديم التنوع، ليس فقط في اختيار الشخصية التي تؤديها، وإنما أيضًا في طريقة التمثيل، معربة عن أمنيتها في أن يكون هذا التنوع والاختلاف والتطور واضحًا في أعمالها.

الشخصيات الرقيقة والناعمة

وأوضحت أن اللون الأحمر بالنسبة لها لون أنثوي للغاية، وترى أنه يمثل المرأة والست، مشيرة إلى أن شخصية ميادة التي قدمتها في «علي كلاي» ارتبطت بالألوان القوية، وكانت ترتدي الأحمر على بوستر العمل، في حين أن الشخصيات الرقيقة والناعمة تميل ألوانها إلى درجات الوردي، لافتة إلى أن لديها جانبًا ناعمًا ورقيقًا في الحياة.