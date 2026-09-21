قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة
حسيت أن الباب مقفول.. محمد بسام: لا أعرف معايير اختيار حراس مرمى المنتخب
أسوشيتد برس: بريطانيا توافق على دعم السعودية عسكرياً في مواجهة الحوثيين
نزلت 10 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق
هل الصلاة جماعة وراء رجل عاجز على كرسي صحيحة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل
عمرها 91 وحطمت 29 رقما قياسيا.. سباحة يابانية تتحدى العمر تحت الماء
بـ 30 ألف جنيه.. كلية القرآن بالأزهر تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج المتميز
منظمة الهجرة: نزوح 130 ألف شخص مع تصاعد العنف في اليمن
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026
ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل

الفنانة درة
الفنانة درة
محمود محسن

قالت الفنانة درة إنها عندما تنظر إلى الأفلام والمسلسلات والشخصيات والأدوار التي قدمتها، ترى عمرًا مرّ عليها، مشيرة إلى أنها تجد نفسها مختلفة من عمل إلى آخر، كما تكتشف من خلال بعض الأدوار جوانب منها لم تكن تراها في حياتها العادية.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تحاول دائمًا تقديم التنوع، ليس فقط في اختيار الشخصية التي تؤديها، وإنما أيضًا في طريقة التمثيل، معربة عن أمنيتها في أن يكون هذا التنوع والاختلاف والتطور واضحًا في أعمالها.

 الشخصيات الرقيقة والناعمة

وأوضحت أن اللون الأحمر بالنسبة لها لون أنثوي للغاية، وترى أنه يمثل المرأة والست، مشيرة إلى أن شخصية ميادة التي قدمتها في «علي كلاي» ارتبطت بالألوان القوية، وكانت ترتدي الأحمر على بوستر العمل، في حين أن الشخصيات الرقيقة والناعمة تميل ألوانها إلى درجات الوردي، لافتة إلى أن لديها جانبًا ناعمًا ورقيقًا في الحياة.

الفنانة درة الأفلام لمسلسلات الأدوار التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

الزمالك

الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد