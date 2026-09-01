أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2013.

تعتمد السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2013، على محرك اقتصادي وبسيط مكون من 3 أسطوانات وبسعة 800 سي سي، يستطيع توليد قوة متواضعة تصل إلى 37 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 59 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 4 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى حوالي 120 كيلومتر في الساعة.

تتميز السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2013 بحجمها الصغير والمناسب للمدن، حيث يبلغ طولها الإجمالي 3335 مم، وعرضها 1440 مم، وارتفاعها 1405 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2175 مم، تزن السيارة وهي فارغة حوالي 650 كيلوجرام فقط، وتأتي مع خزان وقود بسعة 30 لتر، وترتفع عن الأرض (الخلوص الأرضي) بمقدار 160 مم، كما تعتمد على جنوط صغيرة مقاس 12 بوصة.

وعن سعر سوزوكى ماروتى موديل 2013‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 120 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏