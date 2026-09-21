مصمم الألعاب هيديو كوجيما يكشف تفاصيل إنهاء سوني شراكتهما المفاجئ

كشف مصمم ألعاب الفيديو الياباني الشهير هيديو كوجيما (Hideo Kojima) عن تفاصيل غير متوقعة وراء إنهاء شركة سوني (Sony) لشراكتهما الطويلة، مؤكداً أن مسؤولي الشركة أبلغوه بقرار فض التعاون بصورة مفاجئة عبر مكالمة فيديو على تطبيق "زووم" (Zoom) دون تقديم أي تبريرات، وذلك وفقاً لما أوردته الكاتبة أماندا يو في تقرير نشره موقع Mashable، استناداً إلى تصريحات كوجيما لصحيفة واشنطن بوست وموقع IGN.

مكالمة مفاجئة في يونيو

أفاد كوجيما لصحيفة واشنطن بوست بأنه أصيب بذهول وصدمة شديدة لحظة تلقيه النبأ؛ حيث أبلغه ممثل عن شركة سوني للترفيه التفاعلي (Sony Interactive Entertainment) بإنهاء التعاون رسمياً خلال مكالمة فيديو جرت في شهر يونيو الماضي، وجمعت كوجيما ومترجمه آكي سايتو ورئيس استوديو Kojima Productions شينجي هيرانو دون توضيح الأسباب.

وأكد كوجيما أنه لم يكن يتوقع إدراج مشروعه الجديد للعبة التجسس والأكشن Physint التي يشارك في بطولتها الممثل بيل سكارسجارد ضمن قائمة الإلغاء، لا سيما بعد النجاح المشترك في لعبتي Death Stranding وDeath Stranding 2: On the Beach الحصريتين سابقاً لمنصات بلايستيشن، وظنه أن الشراكة مستمرة ومستقرة حتى بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق لسوني جيم رايان.

مخاوف من انهيار الاستوديو

أوضح مبتكر سلسلة ألعاب Metal Gear أن سحب سوني لتمويلها وضع الاستوديو المستقل في خطر مالي جسيم كاد يقود إلى انهياره في حال عدم إيجاد ممول بديل، مشيراً إلى أنه تكتم على التطورات لتفادي إثارة قلق العاملين، وبدأ في إجراء مفاوضات عاجلة مع جهات ناشرة متعددة.

واستقر كوجيما في النهاية على إبرام اتفاقية مع شركة إكس بوكس (Xbox) التابعة لمايكروسوفت لتمويل ونشر لعبة Physint وتقديم الدعم التقني والتسويقي اللازم، بجانب تعاونهما القائم في لعبة الرعب OD مع المخرج جوردان بيل، موضحاً أن اهتمام إكس بوكس انصب على بناء علامة تجارية واسعة تمتد من الألعاب إلى الأفلام والرسوم المتحركة (الأنمي).

نفي الخلافات مع سوني

شدد كوجيما في حديثه لموقع IGN على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه شركة سوني ولا يدخل في نزاع معها، مؤكداً تقديره لمنتجاتها بعد مسيرة عمل وتعاون امتدت لثلاثة عقود، ومعرباً في الوقت نفسه عن رغبته لو تم إخطاره بالقرار في وقت أبكر.

وتزامنت تصريحات كوجيما مع نشر تقرير لوكالة بلومبرج ذكر أن مخاوف سوني من تأخر جداول التطوير وتجاوز الميزانية المالية المقررة هي التي دفعتها لإنهاء الدعم؛ وهو ما رد عليه استوديو Kojima Productions ببيان رسمي دعا فيه إلى التعامل بحذر مع ما نُشر، مؤكداً أن الاستوديو يتمتع باستقرار مالي وربحية قوية، وأن تطوير لعبة Physint يمضي قدماً مع إكس بوكس بالتوازي مع الحفاظ على علاقة إيجابية مع بلايستيشن.