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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوني تطالب برفض دعوى بشأن ملكية الألعاب الرقمية على بلايستيشن

بلايستيشن
بلايستيشن
شيماء عبد المنعم

تسعى شركة سوني Sony، إلى رفض دعوى قضائية جماعية في ولاية كاليفورنيا تتعلق بالصياغة المستخدمة عند شراء الألعاب الرقمية عبر متجر PlayStation Store، معتبرة أن المستهلكين يدركون بالفعل أن شراء لعبة رقمية لا يعني امتلاكها بشكل فعلي.

وجاء موقف الشركة في وثيقة قضائية مؤرخة في 21 أغسطس، سلط الصحفي ستيفن توتيلو من Game File الضوء عليها.

ورفعت الدعوى في 18 يونيو أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، من جانب أربعة من مستخدمي بلايستيشن في الولايات المتحدة. 

ويتهم المدعون شركة سوني بعدم إبلاغ المشترين بوضوح بأن الألعاب الرقمية تمنح بموجب ترخيص استخدام وليست مملوكة للمشتري.

ويرى المدعون أن عبارات مثل اشتر الآن Buy Now، وتأكيد الشراء Confirm Purchase، توحي للمستخدم بأنه يشتري اللعبة ويمتلكها كمنتج، بينما يحصل في الواقع على ترخيص لاستخدامها فقط.

بلايستيشن

وتستند الدعوى إلى القانون الأمريكي في ولاية كاليفورنيا AB 2426، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، وينظم بيع المنتجات الرقمية، ويلزم البائعين بإبلاغ المشترين بوضوح بأن ما يحصلون عليه هو ترخيص استخدام وليس ملكية للمنتج.

ويمنح القانون البائعين خيارين للامتثال: إما الحصول على تأكيد منفصل من المشتري بأنه يشتري ترخيصا للمنتج، أو عرض إشعار واضح وبارز، وبصياغة مفهومة، قبل إتمام عملية الدفع. كما يشترط أن يكون الإشعار منفصلا عن بقية الشروط والأحكام، وألا يكون مخفيا داخل نصوص قانونية طويلة.

وتتضمن صفحة إتمام الشراء في متجر بلايستيشن حاليا تنبيهًا يفيد بأنه بعد الضغط على تأكيد الشراء، يوافق المستخدم على شروط بلايستيشن ويقر بأن شراء المنتج الرقمي يمثل الحصول على ترخيص يخضع لـاتفاقية ترخيص منتجات البرمجيات SPLA.

لكن المدعين يرون أن هذا التنبيه لا يظهر بشكل بارز بما يكفي، ولا يستوفي متطلبات القانون.

وفي ردها الأول على الدعوى، قالت سوني إن الوثائق المعمول بها لديها تتوافق بالفعل مع المتطلبات القانونية. 

وأشارت تحديدا إلى شروط خدمة بلايستيشن واتفاقية ترخيص منتجات البرمجيات، اللتين توضحان أن المستخدم يحق له استخدام المنتج ضمن نطاق الترخيص الممنوح له، لكنه لا يمتلك المنتج نفسه، وأن البرمجيات مرخصة وليست مباعة.

إلا أن موقع Game File أشار إلى أن هذه البنود تظهر بعد مئات الكلمات من بداية وثائق قانونية يصل طولها إلى آلاف الكلمات، ما يثير تساؤلات حول مدى وضوحها وبروزها أمام المستهلك.

سوني: المستهلك يدرك أنه لا يملك اللعبة الرقمية
ولم تكتف سوني بالدفع بأن وثائقها الحالية تستوفي المتطلبات القانونية، بل ذهبت في حجتها إلى أن مفهوم امتلاك نسخة رقمية من لعبة لا يبدو منطقيا أصلا بالنسبة إلى المستهلك المعقول.

واستشهد محامو الشركة بلعبة Resident Evil Requiem كمثال على ذلك، موضحين أنه لو كان شراء نسخة رقمية ينقل ملكية اللعبة بالفعل، فلا يمكن لشخص آخر شراء نفس اللعبة بعد المشتري الأول.

ألعاب بلايستيشن سوني دعوى قضائية شراء لعبة رقمية

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