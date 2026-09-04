حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ورفع كفاءة الطرق والخدمات بـ بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتجميل ورفع المخلفات، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف

إلى جانب رفع كفاءة الإنارة والطرق، ومتابعة ملفات التصالح، والتعامل مع الإشغالات والشكاوى، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة بالمدينة شملت شارع جمال عبدالناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وشارع البنك الأهلي، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة الجامع الكبير، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

وفي قرية الحمام، تمت متابعة مشروع النظافة بقرية الحرجة، إلى جانب متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة ووضع لافتات إرشادية عند مدخل القرية، واستمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت أعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات، حيث تابع رئيس المركز أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، ومنها شارع بورسعيد، وشارع المطحن بفابريقة ببا، وشارع المشروع، السنترال والسجل المدني، ومحيط الموقف، المحمدي، الأتوبيس القديم، التحرير، الشباب، المستشفى، الشيخ يس، المسجد الكبير، ومحيط إدارة الأوقاف، رشدي، العمدة، الحدادين، طراد النيل، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 58 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

كما تابع رئيس المركز أعمال اللجان الفنية للتصالح ومناقشة الملفات الجارية والمتوقفة بالمنظومة، مع التأكيد على سرعة إنهاء الطلبات واستعجال جهات الولاية للردود. وعلى مستوى القرى، تم تنفيذ حملة نظافة بقرية سدس الأمراء خلال الفترة المسائية بمدخل القرية والشوارع الرئيسية، وأعمال نظافة بمحيط مدرسة منيل موسى الإعدادية بقرية قمبش استعدادًا للعام الدراسي الجديد، إلى جانب أعمال نظافة ورفع القمامة بقرية جزيرة ببا والشوارع الرئيسية. واستكمالًا للموجة 30 لإزالة التعديات، تم تنفيذ إزالات لحالات تعدٍ بولايات الري وحماية النيل وأملاك الدولة وولاية الزراعة.

كما تم تشكيل حملة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع الدواجن بدائرة المركز ببا، بالاشتراك مع الطب البيطري، وأسفرت عن تحرير 8 جنح، شملت تحرير جنحة ذبح خارج المجازر الحكومية لأحد محلات الجزارة والتحفظ على 5 كجم من اللحوم، وضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل محل بقالة، عبارة عن لحوم وكبدة وعدد من العبوات بإجمالي 27 عبوة، مع التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة، فضلًا عن تحرير جنحتين لاثنين من محلات الجزارة لعدم وضع وتغطية اللحوم بالشاش وجنحتين لعدم الإعلان عن أسعار بيع الدواجن لاثنين من محلات بيع الدواجن، وجنحة لعدم حمل شهادة صحية تفيد الخلو من الأمراض لصاحب محل دواجن، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، تواصلت الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، مع استمرار العمل على الفترتين الصباحية والمسائية لرفع أي تراكمات جديدة. كما استقبل رئيس المركز مجموعة من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، والتي تضمنت ملفات التصالح والعدادات الكودية وإشغالات الطرق والتعديات بالبناء، حيث تم التوجيه بحل جميع الموضوعات التي تم عرضها، بالتوازي مع استمرار جهود مواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال إزالة حالات تعدٍ بدائرة المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تواصلت الجهود الميدانية في ملفات النظافة والتعديات ومتابعة مستوى الخدمات، حيث تمت متابعة عمل لجنة التنظيم والإدارة بالوحدة المحلية، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع المخلفات بشوارع المدينة، شملت ميدان المديرية، أحمد عرابي، وكورنيش النيل، وطريق السادات، الروضة،الأباصيري، ترعة البوصة، الجيار، مصطفى كامل، كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تقليم الأشجار بمدرسة خالد بن الوليد. وعلى مستوى الوحدات القروية، تواصلت أعمال رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق الطريق الدائري لقرية الكوم الأحمر، ومدخل عزبة البساتين بقرية أبشنا، ومصرف المحيط، وباها، وقرية بياض العرب، وسنور، ومخرات السيول، كما تم فك أبواب مخالفة في المهد لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري بشارع 17 ببني سويف الجديدة،وإصلاح عطل بخط مياه بقرية الجلابية،وإصلاح عطل بعزبة سليمان أبو علي، فضلًا عن إزالة حالة تعدٍ ببني هارون.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة بشارع المول التجاري، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، إلى جانب متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة. كما تم فك شدة خشبية بالدور الثاني العلوي بدون ترخيص بناحية قرية كوم الرمل، وإزالة متغير مكاني غير قانوني زراعي بقرية نزلة المشارقة بحضور جهة الولاية وتنظيم القرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونفذت الوحدة المحلية بقرية ننا أعمال نظافة وتمشيط بطريق مدخل كفر أبو شهبة وفي محيط الوحدة الصحية بكفر أبو شهبة، إلى جانب رفع إشغالات تشوين على الطريق العام بناحية القرية حفاظًا على السلامة العامة للمارة

