مشرف إسعاف بني سويف: خبرتي خلتني أتأكد إن بلاغ الطفل حقيقي.. وأصررت على مساعدته

كشف صابر محمد، مشرف بهيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، تفاصيل اللحظات الحاسمة التي سبقت إنقاذ مواطن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء قيادته سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، مؤكدًا أن ما حدث كان أولًا وأخيرًا فضلًا من الله، الذي أراد أن يكون لرجال الإسعاف دور في إنقاذ حياة إنسان.



وقال صابر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الحالة كان من الممكن أن تصبح أكثر خطورة لو تعرض المواطن للوعكة أثناء قيادة السيارة وفقد السيطرة على عجلة القيادة، مشيرًا إلى أن وصول البلاغ في هذا التوقيت، والتعامل السريع معه، كانا من الأسباب التي ساهمت في إنقاذ حياته.

وأضاف أن العمل داخل هيئة الإسعاف يفرض على أطقمها التعامل يوميًا مع ضغوط شديدة ومواقف إنسانية وصحية صعبة، إلا أن المشاركة في إنقاذ حياة مواطن تمثل لحظة استثنائية يشعر فيها المسعف بقيمة رسالته، قائلًا إن الله أكرمهم بالمشاركة في هذا الموقف الإنساني.

وعن لحظة تلقيه الاستغاثة، أوضح مشرف الإسعاف أنه فوجئ بوجود طفل صغير على الطرف الآخر من الهاتف، لكنه لاحظ منذ اللحظة الأولى أن طريقة حديث محمد وإجاباته على الأسئلة لا تتناسب مع مجرد بلاغ عابر أو اتصال غير جاد.

وأشار صابر إلى أن خبرته في التعامل مع الاتصالات الطارئة، إلى جانب إجابات محمد الواضحة والمتسقة، جعلته يتأكد من أن الأمر يتعلق بالفعل بحالة تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأكد أنه لذلك أصر على البقاء مع الطفل على الهاتف، ليس فقط للتأكد من تفاصيل الموقع والحالة، ولكن أيضًا لمنحه شعورًا بالأمان في ظل وجوده بمفرده مع والده في موقف شديد الصعوبة.

واختتم صابر حديثه بالتأكيد على أن هدفه في تلك اللحظات كان واضحًا: طمأنة الطفل، إبقاؤه متماسكًا، والعمل على وصول سيارة الإسعاف في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن إنقاذ حياة المواطن كان فضلًا من الله أولًا، ثم ثمرة للتعامل الجاد والسريع مع استغاثة الطفل.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/