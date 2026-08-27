محمد موسى يلقن عمر كمال درسًا قاسيًا على الهواء: الجرأة مش معناها وقاحة

شن الإعلامي محمد موسى هجومًا حادًا على مطرب المهرجانات عمر كمال، منتقدًا ما تضمنته إحدى أغنياته من كلمات اعتبرها تتجاوز حدود الجرأة الفنية، مؤكدًا أن تقديم محتوى مثير للجدل لا ينبغي أن يكون مبررًا تحت شعار الحرية والإبداع.



وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هناك فارقًا واضحًا بين الفن الجريء الذي يطرح أفكارًا مختلفة ويكسر المألوف، وبين استخدام عبارات صادمة أو مسيئة بهدف جذب الانتباه وصناعة التريند، مشددًا على أن "الجرأة مش معناها وقاحة، والإبداع مش معناه الإساءة".

وأشار موسى إلى أن خطورة بعض الكلمات لا تتوقف عند لحظة سماع الأغنية، وإنما تمتد مع انتشارها بين الشباب والأطفال عبر منصات التواصل والأفراح والشارع، مؤكدًا أن تكرار المحتوى قد يجعله مألوفًا بمرور الوقت، وهو ما يستوجب التوقف أمام تأثيره على الذوق العام.

وأكد محمد موسى أن الشهرة لا تمنح الفنان حصانة من النقد، وأن صاحب التأثير الجماهيري يتحمل مسؤولية أكبر تجاه ما يقدمه، موضحًا أن الفن الحقيقي لا يقاس فقط بعدد المشاهدات أو حجم الانتشار، وإنما بقيمته وقدرته على ترك أثر محترم ومستمر لدى الجمهور.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1055157067093491/