البحوث الإسلامية ينعي والدة الدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى، والدة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بقرية الدير شرق إسنا بالأقصر مساء غدٍ الجمعة وحتى يوم الأحد مساءً، كما يتلقَّى الأمين العزاء أيضًا يوم الاثنين القادم، بدار مناسبات مسجد حسين صدقي بالمعادي بالقاهرة.

وتوفيت منذ قليل، والدة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومن المقرر أن يكون العزاء غدا في الأقصر ولمدة ثلاثة أيام.

وفاة والدة الأمين العام للبحوث الإسلامية

ونشر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، خبر وفاة والدته على فيس بوك وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في رحمة الله وعفوه وواسع فضله أسأل الله تعالى أن يتغمدها في الصالحين، وسيعقد مجلس عزاء في قريتي قرية الدير شرق إسنا الأقصر من عشية غد الجمعة إلى يوم الأحد مساء، وفي القاهرة عقب صلاة المغرب يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى في مسجد حسين صدقي بالمعادي، وأسألكم الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

كان وفد الأزهر الشريف، والذي يضم كلا من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وصل إلى مدينة لاهور الباكستانية، الاثنين الماضي، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والأربعين للمولد النبوي الشريف.

وكان في استقبال وفد الأزهر، الأستاذ الدكتور حسن محي الدين القادري، رئيس المجلس الأعلى لمنهاج القرآن الدولي، وعدد من قيادات منظمة منهاج القرآن العالمية، حيث يشارك الوفد في فعاليات المؤتمر، المقرر عقده الثلاثاء 25 أغسطس 2026م، الموافق 12 ربيع الأول 1448، إلى جانب عدد من اللقاءات والفعاليات العلمية والدينية، وتستمر الزيارة حتى الخميس 27 أغسطس 2026.