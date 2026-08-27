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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أودودا يسجل الهدف الأول لـ فيرينتسفاروشي في مرمى طرابزون سبور بالدوري الأوروبي

كالوم أودودا
كالوم أودودا
إسلام مقلد

نجح كالوم أودودا في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق فيرينتسفاروشي المجري في مرمى فريق طرابزون سبور التركي، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل أودودا الهدف من رأسية رائعة في الدقيقة 19 من إنطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 13 تعرض روسلان مالينوفسكي لاعب طرابزون سبور التركي للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب فريق فيرينتسفاروشي  ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن فاتح تكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون

وشهد التشكيل الأساسي لـ طرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ضمن الثلاثي الهجومي للفريق التركي في مواجهة فيرينتسفاروشي.

ويعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور في الخط الأمامي على محمد صلاح إلى جانب نواه سافيولو وبول أونواتشو، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب ووضع قدم في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي

وجاء تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: مصطفى إسكيلاك، ستيفان سافيتش، سينك أوزكاسار، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، روسلان مالينوفسكي، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نواه سافيولو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد دوغان، إيرول جان، سامت، بينا، أوزان، بونشواري، متيهان، أَرال، ميتونجو، أوموت.

كالوم أودودا فيرينتسفاروشي المجري طرابزون سبور التركي فيرينتسفاروشي بطولة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي

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