قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي
كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور التركي يتأخر بهدف نظيف أمام فيرينتسفاروشي بالدوري الأوروبي
ترامب يفجر مفاجأة عن الصين : التجسس متبادل على بعضنا البعض
روسيا تستهدف مصانع ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة للجيش الأوكراني
الأطباء عن صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية : نادينا به
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
سر خطير.. مفاجأة تهز إسرائيل بشأن اتصالات نتنياهو السرية مع حماس
الموضوع في إيد المحامي .. تفاصيل ألبوم الراحل هاني شنودة الأخير | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النانو تكنولوجي لتقليل فاتورة الري .. خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع جديد

مياه الري
مياه الري
محمد البدوي

كشف المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، عن توجهه لتطوير حلول تكنولوجية تستهدف خفض تكلفة عمليات الري في القطاع الزراعي، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات النانو تكنولوجي.

القطاع الزراعي المصري

وقال محمد يوسف، خلال لقاء ببرنامج على قناة «القاهرة والناس»، إن القطاع الزراعي المصري أصبح من أكثر القطاعات استفادة من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، خاصة في مشروعات الاستصلاح الزراعي والمناطق الجديدة التي قد تتطلب عمليات توصيل شبكات الكهرباء إليها تكاليف مرتفعة.

مضخات الري بتقنية النانو

وأوضح أن الحل الذي يعمل عليه يعتمد على تطوير بعض مكونات مضخات الري، من خلال استبدال الملفات التقليدية بملفات نانو، بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء مع الحفاظ على كفاءة المضخة وقدرتها على أداء وظيفتها.

تقليل احتياجات المضخة

وأضاف أن تقليل احتياجات المضخة من الكهرباء يعني تقليل عدد ألواح الطاقة الشمسية المطلوبة لتشغيلها، وبالتالي خفض تكلفة المنظومة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.

الطاقة الشمسية أصبحت أكثر تنافسية

وأشار يوسف إلى أن أسعار الطاقة الشمسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعلها أكثر قدرة على المنافسة والانتشار، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.

ولفت إلى أن تطوير هذه الحلول يأتي بالتوازي مع سعيه إلى تحويل المعرفة والأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية، موضحًا أن برنامج «أورنج كورنرز» ساعده على تطوير مهاراته في ريادة الأعمال ودراسة السوق وتحديد العملاء المستهدفين والمناطق المناسبة للمشروعات.

التصنيع المحلي هدف رئيسي

وأكد خبير الطاقة أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة، مشددًا على أهمية العمل نحو تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات طبيعية قوية لدعم الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها توافر أشعة الشمس ودرجات الحرارة المناسبة، ما يفتح المجال أمام التوسع في استخدامها وخفض تكلفة الطاقة في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الزراعي.

النانو القطاع الزراعي القطاع الزراعي المصري الطاقة الشمسية مياه الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يكشف مشاركته في «القصة الكاملة» بحكاية جديدة

النجم محمد رمضان

محمد رمضان يطرح كليب «باكو» من قلب مدينة السلام ويشعل يوتيوب بالطاقة والحماس

كاظم الساهر

كاظم الساهر يطرح ألبومه الجديد «بلا عنوان» على المنصات

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد