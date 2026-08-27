النانو تكنولوجي لتقليل فاتورة الري .. خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع جديد

كشف المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، عن توجهه لتطوير حلول تكنولوجية تستهدف خفض تكلفة عمليات الري في القطاع الزراعي، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات النانو تكنولوجي.

القطاع الزراعي المصري

وقال محمد يوسف، خلال لقاء ببرنامج على قناة «القاهرة والناس»، إن القطاع الزراعي المصري أصبح من أكثر القطاعات استفادة من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، خاصة في مشروعات الاستصلاح الزراعي والمناطق الجديدة التي قد تتطلب عمليات توصيل شبكات الكهرباء إليها تكاليف مرتفعة.

مضخات الري بتقنية النانو

وأوضح أن الحل الذي يعمل عليه يعتمد على تطوير بعض مكونات مضخات الري، من خلال استبدال الملفات التقليدية بملفات نانو، بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء مع الحفاظ على كفاءة المضخة وقدرتها على أداء وظيفتها.

تقليل احتياجات المضخة

وأضاف أن تقليل احتياجات المضخة من الكهرباء يعني تقليل عدد ألواح الطاقة الشمسية المطلوبة لتشغيلها، وبالتالي خفض تكلفة المنظومة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.

الطاقة الشمسية أصبحت أكثر تنافسية

وأشار يوسف إلى أن أسعار الطاقة الشمسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعلها أكثر قدرة على المنافسة والانتشار، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.

ولفت إلى أن تطوير هذه الحلول يأتي بالتوازي مع سعيه إلى تحويل المعرفة والأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية، موضحًا أن برنامج «أورنج كورنرز» ساعده على تطوير مهاراته في ريادة الأعمال ودراسة السوق وتحديد العملاء المستهدفين والمناطق المناسبة للمشروعات.

التصنيع المحلي هدف رئيسي

وأكد خبير الطاقة أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة، مشددًا على أهمية العمل نحو تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات طبيعية قوية لدعم الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها توافر أشعة الشمس ودرجات الحرارة المناسبة، ما يفتح المجال أمام التوسع في استخدامها وخفض تكلفة الطاقة في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الزراعي.