الجيش العراقي: نقترب من مراحل متقدمة في مسار تسليم الفصائل سلاحها للدولة

قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة ضابط وشرطي بدأت فور وقوعه، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق والقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القوات الأمنية شرعت في تطويق المنطقة والبحث عن المتورطين، مؤكدًا أن الحادث إجرامي، وأنه طال قوة حكومية كانت تؤدي واجبًا رسميًا، ولذلك سيُعامل مرتكبوه معاملة الإرهاب، مع توقيع أشد العقوبات بحقهم بعد القبض عليهم.

وفيما يتعلق بمسار حصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى أن الحوارات مع الفصائل العراقية مستمرة، وأن المسار وصل إلى مراحل متقدمة جدًا، لافتًا إلى أن الحكومة تستمع إلى مختلف الآراء والمبررات المتعلقة بوجود السلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف أن الحكومة تتفهم مواقف الفصائل التي ربطت وجود السلاح بوجود القوات الأجنبية في العراق، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل شاركت في مواجهة الإرهاب وقدمت تضحيات، لكن سيادة الدولة وسلطتها فوق الجميع.

وأكد أن انتهاء مهمة التحالف ومغادرة آخر جندي لقواته في 30 سبتمبر يمهد لعودة السيادة الكاملة للعراق، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى طي صفحة الأمن والإرهاب والمعارك وفتح صفحة جديدة عنوانها البناء والإعمار.

وشدد على أنه بعد انتهاء مهمة التحالف لن تكون هناك ذريعة أو حجة لوجود سلاح خارج إطار الشرعية الوطنية والقانونية، في إطار مساعي الدولة لترسيخ سلطتها وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.