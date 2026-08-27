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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أسرار 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية

مصر والصين
مصر والصين
رحمة سمير

كشف السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ملامح العلاقات المصرية الصينية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، في خطوة عكست مبكرًا إدراك القاهرة لأهمية العلاقة مع بكين.


وأوضح الحفني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات المصرية الصينية حافظت على تماسكها واستمراريتها رغم التحديات والتحولات التي شهدها البلدان على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى أن التمسك بمبدأ «الصين الواحدة» يمثل أحد المواقف المصرية الثابتة في هذا الإطار، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.


وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تأتي مع دخول العلاقات بين البلدين عقدها الثامن، بالتزامن مع الاقتراب من العقد الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتًا إلى أن الزيارة يمكن أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون المصري الصيني في العديد من المجالات.


وأكد الحفني أن توطين الصناعة يأتي في مقدمة الأولويات المصرية، مشيدًا بالتوسع الملحوظ في وجود الشركات الصينية داخل السوق المصرية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات منفردة أو إقامة مشروعات مشتركة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية ومناطق قريبة من الموانئ المصرية.


ولفت السفير علي الحفني إلى تنامي حجم الاستثمارات الصينية في مصر، موضحًا أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية تجاوز 3 آلاف شركة، تنفذ مشروعات جديدة أو تستكمل مشروعات قائمة، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز فرص زيادة التصنيع والاستثمار ونقل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر الحفني أن اختيار الرئيس الصيني لمصر لتكون المحطة الوحيدة في جولته التي تتضمن مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يحمل دلالة سياسية مهمة، ويرسل رسالة واضحة بشأن ثقة القيادة الصينية في الدولة المصرية واستقرارها ومكانتها، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وبكين مرشحة لمزيد من التطور خلال السنوات المقبلة.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1055157067093491/

مصر الصين علاقات مصر والصين محمد موسي وزير الخارجية الاسبق

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