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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة.. وتأجيل إعلان النتيجة لحين انتهاء الدور الثاني

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026 بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم ، وكذلك الطلاب المُتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الموافق 29/8/2026 حتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح مكتب التنسيق، سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة لهذا العام 2026، ليتم إعلان نتيجة ترشيحات هذه المرحلة كاملة.

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتكثيف جهود التوعية والإرشاد لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وفي إطار انطلاق أعمال المرحلة الثالثة في التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

تقديم معلومات موثوقة ومبسطة

وتهدف السلسلة إلى تقديم معلومات موثوقة ومبسطة حول خطوات التنسيق الإلكتروني، والإجابة عن أكثر الأسئلة والاستفسارات شيوعًا، وتصحيح المفاهيم الخطأ، بما يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، واتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن السلسلة تتناول جميع الموضوعات التي يحتاج إليها الطلاب قبل وأثناء أعمال التنسيق الإلكتروني، ومن بينها كيفية ترتيب الرغبات، والاستفادة من تنسيق الأعوام السابقة بصورة صحيحة، وقواعد التوزيع الجغرافي، واختبارات القدرات، والتحويلات، وآليات الترشيح، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور. 

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سلسلة "اعرف قبل ما تنسق" ستُقدم في صورة فيديوهات قصيرة، وإنفوجرافات، ومواد توعوية مبسطة تُنشر تباعًا عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى أكبر عدد من الطلاب، ويُسهم في الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة والشائعات المرتبطة بأعمال التنسيق الإلكتروني.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة بصفة مستمرة؛ للاطلاع على جميع المواد التوعوية والإرشادية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات يتم تداولها عبر صفحات أو مواقع غير رسمية.

التنسيق الإلكتروني المرحلة الثالثة مكتب التنسيق الطلاب الناجحين الدور الثاني

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