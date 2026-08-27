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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بخصم 50%.. أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل 2026 ورابط الاستعلام عن التخفيضات

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
خالد يوسف

​في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة النقل عن طرح حزمة اشتراكات مخفضة بنسبة تصل إلى 50% لمونوريل شرق النيل، وأدى هذا القرار إلى ارتفاع معدلات البحث عبر محركات البحث عن أسعار الاشتراكات الجديدة لعام 2026، حيث تمنح هذه التخفيضات الموظفين والطلاب المترددين على العاصمة الإدارية وشرق القاهرة فرصة استثنائية للاستفادة من وسيلة نقل ذكية، سريعة، ومريحة تناسب احتياجاتهم اليومية المستمرة.

اشتراكات مونوريل شرق النيل  2026

تشمل أنظمة الاشتراك «الأسبوعي والشهري والربع سنوي»، مع تحديد السعر وفق عدد المناطق والمحطات التي يرغب الراكب في استخدامها.

بينما يغطي الاشتراك المخصص لأربع مناطق خط المونوريل بالكامل، بإجمالي 22 محطة تبدأ من «محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وتنتهي عند مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة».


أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الأسبوعية 2026

يتيح الاشتراك الأسبوعي للراكب 14 رحلة وتصل مدة صلاحيته إلى 14 يوما، وتختلف قيمته حسب عدد المناطق والمحطات، وجاءت الأسعار كالتالي:

-منطقة واحدة وتشمل 5 محطات: 140 جنيها.

-منطقتان وتشملان 10 محطات: 280 جنيها.

-3 مناطق وتشمل 15 محطة: 385 جنيها.

-4 مناطق وتشمل 22 محطة وتغطي الخط بالكامل: 560 جنيها.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الشهرية 2026

أما الاشتراك الشهري فيتيح 60 رحلة وتبلغ مدة صلاحيته 60 يوما، وتحدد قيمته وفق عدد المناطق المشمولة بالاشتراك، وجاءت الأسعار كالتالي:

-منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 600 جنيه.

-منطقتان تشملان 10 محطات: 1200 جنيه.

-3 مناطق تشمل 15 محطة: 1650 جنيهًا.

-4 مناطق تشمل 22 محطة وتغطي الخط بالكامل: 2400 جنيه.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل الربع سنوية 2026

يوفر النظام الربع سنوي 180 رحلة وتصل مدة صلاحيته إلى 180 يوما، وتختلف القيمة بحسب عدد المناطق والمحطات، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

-منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 1800 جنيه.

-منطقتان تشملان 10 محطات: 3600 جنيه.

-3 مناطق تشمل 15 محطة: 4950 جنيها.

-4 مناطق تشمل 22 محطة وتغطي كامل الخط: 7200 جنيه.

أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل

وفرت أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة «22 محطة» وهي:

«إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة».

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