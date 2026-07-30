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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

مونوريل
مونوريل
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع مونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) ورفع وتركيب الباكية المعدنية أعلى محور 26 يوليو ضمن الأعمال الخاصة بالمشروع.

مما يستلزم إجراء غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان لمدة 5 ساعات فقط وذلك يوم الجمعة الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٢٦ اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:
• القادم من ميدان لبنان والراغب في الصعود إلى محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر يستكمل السير بمسطح شارع 26 يوليو حتى شارع السودان، ثم الدخول يمينًا إلى شارع السودان، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، والدوران والعودة بشارع أحمد عرابي، ثم الصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.
• القادم من شارع السودان والراغب في الصعود إلى محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر يقوم بالدخول يسارًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم الدوران والعودة بشارع أحمد عرابي، والصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال. 
وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ الأعمال.

محافظة الجيزة مونوريل اخبار الطرق

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