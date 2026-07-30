ميدفيديف : النزاع في أوكرانيا سينتهي بانتصار روسيا

أكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي بانتصار روسيا.

وقال ميدفيديف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - : "عندما ينتهي هذا الصراع. وهو حتمًا سينتهي بانتصارنا، سيتعين علينا مع ذلك ضمان نقل الأفراد من القطاع العسكري إلى القطاع المدني وتنفيذ استراتيجية تنويع الانتاج ومصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على المجال العسكري".

وفي هذا الصدد، أشار ميدفيديف إلى الطائرات المسيرة وقال: "لقد تعلمنا كيفية تصنيعها، بينما كنا ننتجها حتى وقت قريب بكميات صغيرة فقط"، مضيفاً: "والآن، نحن دولة رائدة في هذا المجال"