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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض متوقع لتنسيق المرحلة الأولى 2026.. مؤشرات القبول ونصائح حاسمة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وسط تساؤلات متزايدة حول مؤشرات القبول بالكليات المختلفة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

تغييرات طفيفة في الحدود الدنيا

 وفي ظل زيادة أعداد الناجحين هذا العام، تتجه التوقعات إلى حدوث تغييرات طفيفة في الحدود الدنيا مقارنة بالعام الماضي، بما يمنح شريحة أكبر من الطلاب فرصة المنافسة على الكليات المميزة.

 وفي هذا السياق، استعرض الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، أبرز توقعاته بشأن تنسيق الجامعات 2026، كما وجه عددًا من الرسائل المهمة للطلاب قبل تسجيل رغباتهم.

سباق المقاعد يبدأ مبكرًا.. خريطة مؤشرات تنسيق الجامعات قبل فتح التسجيل

توقع الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، أن يشهد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2026 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، في ظل زيادة أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

وأوضح فياض، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى قد يتراجع بنحو 1% عن تنسيق العام الماضي، ليصل إلى 90.5% لشعبة علمي علوم و87.4% لشعبة علمي رياضة، بدلًا من 91.5% و88.4% على التوالي في تنسيق 2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تنسيق العام الماضي استوعبت نحو 95 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن الزيادة الحالية في أعداد الناجحين قد تنعكس على الحدود الدنيا للقبول، مع استمرار المنافسة بين الطلاب على الكليات الأعلى طلبًا.

أوضاع بعض الكليات الطبية

وتطرق مدير تحرير أخبار اليوم إلى أوضاع بعض الكليات الطبية، موضحًا أن هناك جامعات تمنح برامج دراسية متميزة بالتعاون مع جامعات أجنبية، مشيرًا إلى أن كلية الطب بجامعة المنصورة توفر نظامًا يمنح الطلاب شهادة مزدوجة بالتعاون مع جامعة دولية.

عدم توافر مستشفى جامعي تابع للكلية

وأضاف أن طلاب كلية طب فاقوس، الذين يبلغ عددهم نحو 1200 طالب، تم توزيعهم على عدد من الجامعات الأخرى، نتيجة عدم توافر مستشفى جامعي تابع للكلية، وهو ما يعكس أهمية البنية التدريبية في الكليات الطبية.

كليات طب دون امتلاك مستشفيات

كما لفت إلى أن عددًا من الجامعات الخاصة كانت تضم كليات طب دون امتلاك مستشفيات جامعية خلال العام الدراسي الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجامعات الأهلية أصبحت تمثل خيارًا مهمًا أمام الطلاب، حيث وصل عددها إلى 28 جامعة أهلية تقدم برامج أكاديمية متنوعة.

تحقيق نجاح علمي ومهني

واختتم رفعت فياض تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة لطلاب الثانوية العامة، دعاهم فيها إلى عدم اختيار الكلية بناءً على مجموع الدرجات فقط، وإنما وفقًا لميولهم وقدراتهم الحقيقية، مؤكدًا أن الدراسة في تخصص يحبه الطالب تزيد من فرص تفوقه وإبداعه، وقد تقوده إلى تحقيق نجاح علمي ومهني كبير في المستقبل.

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