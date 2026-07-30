اختاروا طريق النجاح رغم صعوبته .. محافظ الجيزة : تكريم 13 طالبا من أوائل الثانوية العامة والأزهرية الإثنين المقبل

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن بالغ سعادته وفخره بأبناء المحافظة الذين حصدوا مراكز متقدمة في قائمة أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد والمثابرة والإصرار الذي بذله الطلاب لتحقيق التفوق.

وأشار محافظ الجيزة، خلال تصريحات صحفية على هامش احتفالية المحافظة بتسليم عقود تقنين الأراضي للمواطنين، إلى أن المحافظة تعتز بوجود 13 طالبا وطالبة ضمن قائمة أوائل الجمهورية، معلنًا تنظيم احتفالية كبرى يوم الإثنين المقبل بمدرسة السعيدية لتكريمهم، تقديرًا لما حققوه من إنجاز مشرف يضاف إلى سجل المحافظة.

وأكد الأنصاري حرصه على التواصل هاتفيا مع الطلاب الأوائل لتهنئتهم ومشاركتهم فرحة النجاح، مشيدًا بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق التميز، وقال: «تحدثت معهم اليوم لتهنئتهم، وقد أسعدوني كثيرا، فكل واحد منهم اختار طريق النجاح والتفوق، وهو طريق يحتاج إلى جهد كبير وليس سهلًا على الإطلاق».

وأضاف أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم النماذج المتميزة وتشجيع المتفوقين، باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والعملية.

وتضمنت قائمة أوائل الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة:

(طلاب الدمج)

* محمد عبدالله محمد حمزة – مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين – إدارة العجوزة.

* يوسف خالد عبدالعزيز السيد – مدرسة الأورمان الثانوية بنين – إدارة الدقي.

أوائل الشعبة الأدبية:

* جومانه حسام باهي الجمال – مدرسة الأورمان الجديدة – إدارة الهرم.

* نغم ياسر محمد بكري – مدرسة حمزة بن عبدالمطلب – إدارة بولاق الدكرور.

* عمر مصطفى عمر حنفي حسين – مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات – إدارة أكتوبر.

* كريم محمد محيي الدين بكر – مدرسة الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين – إدارة الهرم.

* مازن أحمد عبدالحميد مصطفى – مدرسة دار الهدى الرسمية لغات – إدارة أوسيم.

أوائل الشعبة العلمية (رياضيات):

* حسناء عمرو سعد أحمد محروس – مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – إدارة الحوامدية.

* يحيى السيد أحمد زيدان – مدرسة المستقبل الثانوية – إدارة الهرم.

أوائل الشعبة العلمية (علوم):

* محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي – مدرسة رويال هاوس لغات ثانوي – إدارة أبو النمرس.

* سمية موسى إبراهيم عبدالرحيم – مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات – إدارة بولاق الدكرور.

أوائل الشعبة الأدبية الأزهرية:

* إيمان هانى محمود- معهد فتيات الهرم.

* نسيمة محمد عطية- معهد الحصرى الخاص لغات.