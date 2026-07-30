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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي البدوي: عمال مصر خلف الدولة وإدارة حادث دمياط أكدت كفاءة المؤسسات

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن جموع عمال مصر في مختلف القطاعات يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويواصلون أداء دورهم الوطني في دعم الإنتاج والتنمية، انطلاقًا من إيمانهم بأن العمل يمثل أحد أهم ركائز حماية الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وقال البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لحماية أمنها القومي وصون مقدراتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الوطن، مؤكدًا ثقة عمال مصر الكاملة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة واقتدار.

وأشاد بالأسلوب المؤسسي الذي تعاملت به الدولة مع حادث السفينتين بميناء دمياط، معتبرًا أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء جسّد نهجًا يقوم على الشفافية والمصارحة وإطلاع الرأي العام على تطورات الموقف والحقائق أولًا بأول.

حادث السفينتين بميناء دمياط

وأضاف أن إعلان الجهات المختصة النتائج الأولية للتحقيقات، وتوضيح ملابسات الواقعة، يعكس احترام الدولة لحق المواطنين في المعرفة، ويسهم في مواجهة الشائعات وحروب المعلومات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن استمرار العمل داخل ميناء دمياط بصورة طبيعية، مع انتظام حركة دخول وخروج السفن، واستمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع على مدار الساعة، يبعث برسائل طمأنة واضحة، ويؤكد جاهزية المرافق الحيوية وكفاءة منظومة التشغيل، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات.

وثمّن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سرعة استجابة الأجهزة المعنية، وكفاءتها في السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، مؤكدًا أن ذلك يجسد جاهزية مؤسسات الدولة واحترافيتها في إدارة الأزمات، ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأرواح والممتلكات والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

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