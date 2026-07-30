قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين تنفي الصفقة.. إيران تعزز دفاعاتها بمنظومات صينية وسط تصعيد عسكري مع واشنطن
غلق مطالع محور 26 يوليو 5 ساعات وتحويلات مرورية بسبب المونوريل
المحسوسة 42 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة
أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
مصرع شخص وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح
زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن
تلاجة المحل صعقته | توقف عضلة القلب لـ مسن في سوبر ماركت بالدقهلية
أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج
الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور
النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد يودع برشلونة برسالة مؤثرة.. ونهاية الإعارة تعيده إلى مانشستر يونايتد

راشفورد
راشفورد
إسلام مقلد

أسدل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الستار على تجربته مع برشلونة، بعدما وجه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي الكتالوني وجماهيره، عقب انتهاء فترة إعارته وعودة اللاعب إلى مانشستر يونايتد، في ظل قرار إدارة برشلونة عدم تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي.

رسالة امتنان إلى برشلونة

وحرص راشفورد على توجيه كلمات الشكر إلى إدارة النادي وزملائه والجماهير، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها داخل "كامب نو" ستبقى واحدة من أبرز محطات مسيرته الكروية.

وقال النجم الإنجليزي: "أنا ممتن للغاية لكل من في النادي على جعل هذه التجربة إيجابية ولا تُنسى. استمتعت بكل لحظة، وسأحتفظ بالكثير من الذكريات الخاصة".

وأضاف: "أتمنى للنادي وجماهيره كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل.. فيسكا برشلونة".

وأرفق راشفورد رسالته بصورتين، الأولى لقميص برشلونة الذي حمل اسمه ورقمه، والثانية من إحدى مبارياته بقميص الفريق، في إشارة إلى اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي.

أرقام مميزة خلال الإعارة

ورغم قصر مدة الإعارة، نجح راشفورد في تقديم مستويات هجومية لافتة، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة واضحة مع الفريق الكتالوني قبل نهاية مشواره.

وداع من زملائه

وحظيت رسالة راشفورد بتفاعل واسع من لاعبي برشلونة، إذ حرص عدد من زملائه على توديعه برسائل تمنوا له خلالها التوفيق في محطته المقبلة.

وكان من أبرز المعلقين على منشوره كل من رافينيا، وجافي، وبرنال، الذي كتب: "أتمنى لك كل التوفيق يا أخي، لقد كان من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس مع لاعب مثلك".

الغموض يحيط بالمحطة المقبلة

وبانتهاء فترة الإعارة، عاد راشفورد رسميًا إلى صفوف مانشستر يونايتد، في انتظار حسم مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط تكهنات مستمرة بشأن إمكانية رحيله مجددًا وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن "أولد ترافورد".

ماركوس راشفورد راشفورد برشلونة مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

ترشيحاتنا

مجلس التعاو نالخليجي

مجلس التعاون الخليجي : ندين بأشد العبارات استهداف ميناء دمياط بمصر

الطلاب

قبل اختيار الكلية .. تطوير التعليم يطلق اختبارًا لقياس ميول الطلاب وربطها بسوق العمل

ترامب

فوكس نيوز: إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد