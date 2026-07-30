راشفورد يودع برشلونة برسالة مؤثرة.. ونهاية الإعارة تعيده إلى مانشستر يونايتد

أسدل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الستار على تجربته مع برشلونة، بعدما وجه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي الكتالوني وجماهيره، عقب انتهاء فترة إعارته وعودة اللاعب إلى مانشستر يونايتد، في ظل قرار إدارة برشلونة عدم تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي.

رسالة امتنان إلى برشلونة

وحرص راشفورد على توجيه كلمات الشكر إلى إدارة النادي وزملائه والجماهير، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها داخل "كامب نو" ستبقى واحدة من أبرز محطات مسيرته الكروية.

وقال النجم الإنجليزي: "أنا ممتن للغاية لكل من في النادي على جعل هذه التجربة إيجابية ولا تُنسى. استمتعت بكل لحظة، وسأحتفظ بالكثير من الذكريات الخاصة".

وأضاف: "أتمنى للنادي وجماهيره كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل.. فيسكا برشلونة".

وأرفق راشفورد رسالته بصورتين، الأولى لقميص برشلونة الذي حمل اسمه ورقمه، والثانية من إحدى مبارياته بقميص الفريق، في إشارة إلى اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي.

أرقام مميزة خلال الإعارة

ورغم قصر مدة الإعارة، نجح راشفورد في تقديم مستويات هجومية لافتة، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة واضحة مع الفريق الكتالوني قبل نهاية مشواره.

وداع من زملائه

وحظيت رسالة راشفورد بتفاعل واسع من لاعبي برشلونة، إذ حرص عدد من زملائه على توديعه برسائل تمنوا له خلالها التوفيق في محطته المقبلة.

وكان من أبرز المعلقين على منشوره كل من رافينيا، وجافي، وبرنال، الذي كتب: "أتمنى لك كل التوفيق يا أخي، لقد كان من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس مع لاعب مثلك".

الغموض يحيط بالمحطة المقبلة

وبانتهاء فترة الإعارة، عاد راشفورد رسميًا إلى صفوف مانشستر يونايتد، في انتظار حسم مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط تكهنات مستمرة بشأن إمكانية رحيله مجددًا وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن "أولد ترافورد".