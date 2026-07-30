مستشفى متكامل للأورام.. صرح طبي عالمي على أرض المنوفية

قام سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، بجولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمشروع إنشاء مستشفى الأورام المتكامل بمنوف.

جاءت الجولة بحضور مندوبي الشركة المنفذة للمشروع والتابعة لـ (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة الأشغال العسكرية)،

حيث شدد رئيس المركز والمدينة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل، لضمان الانتهاء من هذا الصرح الطبي في المواعيد المقررة وبأعلى معايير الجودة.

و المشروع أمل جديد لـ 5 ملايين مواطن، ويُعد المستشفى طفرة طبية غير مسبوقة لخدمة أهالينا في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، حيث سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية (كيماوي، إشعاعي) لأكثر من 5 ملايين مواطن.

المستشفى ستضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووي ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ).

الهدف الاخير من هذا الصرح هو بناء منظومة صحية تليق بالمواطن المصري وتخفف المعاناة عن كاهل مرضى الأورام.