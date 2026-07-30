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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات الأزهر ومحافظ القاهرة يفتتحون أعمال تطوير مستشفى الحسين الجامعي.. صور

افتتاح تطوير مستشفى الحسين الجامعي
افتتاح تطوير مستشفى الحسين الجامعي
محمد شحتة

افتتح الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال التطورات الجديدة بمستشفى الحسين الجامعي، في إطار جهود الأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشارك في الافتتاح، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،  والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء الأزهر وقياداته.

تجديد مستشفى الحسين الجامعي 

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن ما يشهده مستشفى الحسين الجامعي من أعمال تطوير برعاية فضيلة الإمام الأكبر، يعكس اهتمام الأزهر الشريف، بدعم المستشفيات الجامعية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متكاملة تواكب أحدث المعايير الطبية، وتلبي احتياجات مئات الآلاف من المترددين على المستشفى سنويًا.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بما يشهده مستشفى الحسين الجامعي من تطوير شامل، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمحافظة القاهرة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معربا عن تقديره لجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في دعم القطاع الصحي وتطوير المستشفيات الجامعية، بما يعزز من قدرة المستشفى على استقبال أعداد أكبر من المرضى وتقديم رعاية صحية متطورة وفق أحدث المعايير الطبية

من جانبه، أوضح الدكتور سلامة داود، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث الأقسام الداخلية، وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب التوسع في العيادات الخارجية التي ارتفع عددها من 36 إلى 74 عيادة، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، الذي يستقبل سنويًا نحو 540 ألف متردد على العيادات الخارجية، و240 ألف متردد على قسم الاستقبال والطوارئ، بإجمالي يزيد على 750 ألف متردد.

وفي ذات السياق بيّن الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مستشفى الحسين، أن المستشفى يضم 44 غرفة عمليات يُجرى بها نحو 37 ألف عملية جراحية سنويًا، منها 68% عمليات عالية المهارة و22% عمليات كبرى، كما يجري استكمال تجهيز مبنى الكلى الجديد تمهيدًا لافتتاحه فور توريد محطة المياه الإلكترونية منتصف أغسطس المقبل، بدعم من بيت الزكاة والصدقات المصري، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

الأزهر جامعة الأزهر مستشفى الحسين الجامعي كلية الطب قيادات الأزهر

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