قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدبيبة: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة مع مصر وتوسيع مشاركة الشركات المصرية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المُشترك بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس ، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. وحضر اللقاء من الجانب؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الليبي؛ السيد.إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، و وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، و محمد بن غلبون، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة، ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

و أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر لا سيما في قطاع الطاقة، لافتاً كذلك إلى ما يتم تقديمه من أوجه الرعاية للجالية المصرية في ليبيا الشقيقة.

وأكد الدبيبة، حرص ليبيا على دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في ليبيا خاصة في مجال البناء والتشييد.

كما أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة أهمية التعاون لتطوير شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية في البلدين خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في مجال المنتجات البترولية والتكرير والغاز الطبيعي، بجانب الاستكشافات البترولية.

واقترح الدبيبة، عقد مُنتدى للشركات المصرية والليبية؛ لبحث وعرض فرص التعاون المُشترك، وكذلك إقامة معرض للشركات في البلدين.

وشهد اللقاء مُداخلات لعددٍ من وزراء ومسئولي الوفدين المصري والليبي، حيث أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اللجنة المُشتركة في أقرب وقت ممكن، كما تحرص على توسيع قاعدة تواجد الشركات المصرية للمُساهمة في تنفيذ المشروعات الكُبرى التي تتطلع لتنفيذها ليبيا الشقيقة.

كما تناول وزير الخارجية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية لرعاية الجالية الليبية الشقيقة في مصر، فضلاً عن أهمية التنسيق بين الجانبين لدعم ليبيا الشقيقة، في إطار المحافل الدولية وفي كافة الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الدول الكبرى.

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، كما تناول المهندس كريم بدوي أوجه التعاون المشترك الحالي بين البلدين، واللقاءات التي عقدت لدعم التعاون بين الجانبين لاسيما في مجال الغاز الطبيعي.

بدوره، أشار مسعود سليمان، إلى مجالات واقتراحات التعاون بين البلدين في مجال النفط، والغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، موضحاً أيضاً إمكانية التنسيق والتعاون في مجال إنتاج الأسمدة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السيدإبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

مقاتلات ووحدات دفاع جوي

الناتو ينشر مقاتلات ودفاع جوي من إيطاليا وإسبانيا وتركيا في ليتوانيا ورومانيا

الحرارة الشديدة

إيطاليا تطلق إنذارا باللون الأحمر في 11 مدينة مع إعلان حالة تأهب قصوى غدا بسبب الحرارة الشديدة

ارشيفي

الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد