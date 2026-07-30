الدبيبة: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة مع مصر وتوسيع مشاركة الشركات المصرية

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المُشترك بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس ، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. وحضر اللقاء من الجانب؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الليبي؛ السيد.إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، و وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، و محمد بن غلبون، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة، ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

و أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر لا سيما في قطاع الطاقة، لافتاً كذلك إلى ما يتم تقديمه من أوجه الرعاية للجالية المصرية في ليبيا الشقيقة.

وأكد الدبيبة، حرص ليبيا على دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في ليبيا خاصة في مجال البناء والتشييد.

كما أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة أهمية التعاون لتطوير شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية في البلدين خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في مجال المنتجات البترولية والتكرير والغاز الطبيعي، بجانب الاستكشافات البترولية.

واقترح الدبيبة، عقد مُنتدى للشركات المصرية والليبية؛ لبحث وعرض فرص التعاون المُشترك، وكذلك إقامة معرض للشركات في البلدين.

وشهد اللقاء مُداخلات لعددٍ من وزراء ومسئولي الوفدين المصري والليبي، حيث أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين، وعقد اللجنة المُشتركة في أقرب وقت ممكن، كما تحرص على توسيع قاعدة تواجد الشركات المصرية للمُساهمة في تنفيذ المشروعات الكُبرى التي تتطلع لتنفيذها ليبيا الشقيقة.

كما تناول وزير الخارجية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية لرعاية الجالية الليبية الشقيقة في مصر، فضلاً عن أهمية التنسيق بين الجانبين لدعم ليبيا الشقيقة، في إطار المحافل الدولية وفي كافة الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الدول الكبرى.

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، كما تناول المهندس كريم بدوي أوجه التعاون المشترك الحالي بين البلدين، واللقاءات التي عقدت لدعم التعاون بين الجانبين لاسيما في مجال الغاز الطبيعي.

بدوره، أشار مسعود سليمان، إلى مجالات واقتراحات التعاون بين البلدين في مجال النفط، والغاز الطبيعي، والاستكشافات البترولية، موضحاً أيضاً إمكانية التنسيق والتعاون في مجال إنتاج الأسمدة.