الفيفا في بيان رسمي يعلن بدء فرض إجراءات تاديبية ضد منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدء إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبيه عقب التصرفات الغير أخلاقية التي قام بها لاعبو التانجو.

وأكد الفيفا في بيان رسمي له أن استغلال المنافسات الرياضية للتعبير عن رسائل غير رياضية يعد انتهاكا صريحا للوائح خاصة وانها ليست المرة الأولي حيت قام الاعبون من قبل برفع لافتة سياسية اثناء مباراة ودية أمام سلوفينيا وتم فرض غرامه 20 ألف جنيه إسترليني على الأرجنتين عام 2014.

وجاء من بين المخالفات هتافات وإيماءات تمييزية وتأخر انطلاق المباريات وإخفاقات في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة بالإضافة إلى رسائل غير لائقة صادرة عن الفريق وجماهيره.