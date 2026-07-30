حسن عابد: نجاح بطولة أفريقيا للطائرة ثمرة العمل الجماعي.. وتأهل منتخبينا إلى كأس العالم أكبر المكاسب

أعرب الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية، والتي اختتمت منافساتها بمدينة الإسكندرية وسط إشادة واسعة من الوفود والاتحاد الأفريقي للعبة.

وقال حسن عابد: “الحمد لله نجحنا في تقديم بطولة تليق باسم ومكانة مصر، وهو ما جاء نتيجة عمل جماعي متواصل وجهد كبير بذله جميع القائمين على التنظيم، حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل إخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة.”

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الداعم بقوة للاتحاد المصري للكرة الطائرة والمنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية.

والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية الذي حرص على تذليل جميع العقبات، كما أتوجه بالشكر إلى السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والنائبة عايدة إسماعيل، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكل اللجان العاملة والمتطوعين، وجميع من ساهم ولو بقدر بسيط في نجاح هذا الحدث القاري."

وتابع عابد : “استضافة البطولة كانت مسؤولية كبيرة، لكن الجميع كان على قدر الثقة، ونجحنا في تنظيم بطولة شهدت إشادة من جميع المنتخبات المشاركة، وهو ما يعكس قدرة مصر الدائمة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية.”

واختتم حسن عابد تصريحاته قائلاً: "نبارك لمنتخبي مصر للناشئين والناشئات التأهل إلى بطولة العالم، وهو إنجاز مهم يؤكد جودة العمل داخل الاتحاد. ونتمنى أن تكون هذه المنتخبات نواة قوية للمنتخب الأول خلال السنوات المقبلة، وأن تعود الكرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والدولية، وهو الهدف الذي نعمل جميعًا من أجله داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة."