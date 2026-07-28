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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تهزم تونس وتتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة لمواجهة نيجيريا

مصر وتونس
مصر وتونس
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

واصل منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا للكرة الطائرة عروضه القوية، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، عقب فوزه المثير على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في الدور نصف النهائي من البطولة التي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-16 لصالح تونس، و25-17 لمصر، و25-14 لمصر، و25-21 لتونس، قبل أن يحسم المنتخب المصري الشوط الفاصل بنتيجة 15-7، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب الجزائر بثلاثة أشواط دون رد في الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب التونسي عقب تغلبه على المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية مع منتخب نيجيريا، غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا كلًا من: معتز طلعت، وسيف محمد، وأحمد أيمن، وعمر وائل، وعلي مؤمن، وأدهم هاني، وياسين عبد اللطيف، وياسين محمد، ويوسف محمد، وأدهم عيد، وعادل عوض، وعمر عمران.

ويقود المنتخب فنيًا البرازيلي بيرسي أونكن، ويعاونه محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وحكيم أنور إداريًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا، وسامح نور أخصائيًا لتأهيل الإصابات، فيما يترأس البعثة الكابتن شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

مصر تونس مصر تهزم تونس نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

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