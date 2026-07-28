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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشئات السلة يحجزن بطاقة الأفروباسكت بالتأهل لنهائي تصفيات المنطقة الخامسة

ناشئات السلة
ناشئات السلة
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

واصل منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا عروضه القوية، بعدما حجز مقعده في نهائيات بطولة الأفروباسكت 2026، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، عقب تأهله إلى المباراة النهائية لتصفيات المنطقة الخامسة المقامة حاليًا على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد فوزه المستحق على منتخب تنزانيا بنتيجة 74-46 في الدور نصف النهائي، ليضمن رسميًا إحدى بطاقتي التأهل المخصصتين لتصفيات المنطقة الخامسة، والتي تمنح صاحبي المركزين الأول والثاني فرصة المشاركة في البطولة القارية.

وقدم منتخب مصر أداءً مميزًا طوال المباراة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 19-15، قبل أن يفرض سيطرته بشكل أكبر في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متفوقًا 41-28.

واستمر التفوق المصري خلال الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفراعنة 59-43، قبل أن يحسم المنتخب اللقاء في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 74-46، ليؤكد أحقيته بالتأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة رواندا وكينيا، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الأربعاء، لحسم لقب تصفيات المنطقة الخامسة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويقود المنتخب جهاز فني يضم طارق خيري مديرًا فنيًا، ويعاونه مصطفى فكري مدربًا عامًا، وريم موسى مدربًا، وعلي عباري محللًا للأداء، وفاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.

ناشئات السلة الأفروباسكت تصفيات المنطقة الخامسة نهائي تصفيات المنطقة الخامسة

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