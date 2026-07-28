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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتوج بذهبية التتابع سيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث بـ ليتوانيا

مصر تتوج بذهبية التتابع سيدات
مصر تتوج بذهبية التتابع سيدات
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 21 عاما ذهبية منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم للشباب ، المقامة بمدينة كاوناس الليتوانية خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو الجاري.

وتوج ثنائي مصر زينة عامر وجنة الجندي بذهبية منافسات التتابع سيدات برصيد 1352 نقطة في المركز الأول وجاء زوجي سويسرا في المركز الثاني برصيد 1333 والميدالية الفضية بينما حقق زوجي فرنسا الميدالية البرونزية برصيد 1314 نقطة .

وتوج اللاعب مؤمن محمد بالميدالية الفضية في منافسات الفردي، بينما حصد محمد أشرف الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفرق، نجح الفريق المصري في التتويج بالميدالية الذهبية عن طريق الثلاثي مؤمن محمد، ومحمد أشرف، ومحمد عبد الجليل.

وكان محمد حسن لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث قد توج بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة،

كما حقق منتخب الناشئين تحت 21 سنة الميدالية الفضية في منافسات الفرق عن طريق الثلاثي محمد حسن، وعمر عامر، وسيف سليمان.

وفي منافسات السيدات، أحرزت جنه الجندي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، كما حقق منتخب الناشئات الميدالية الفضية في منافسات الفرق عن طريق الثلاثي جنه  الجندي، وزينة عامر، وجنا عطية.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالتتويج بالميدالية الفضية في منافسات تتابع زوجي السيدات، والتي حققها الثنائي غزل محمود ومريم عبد الناصر.

وتضم بعثة منتخب الشباب تحت 17 عامًا برئاسة عمرو شمس، اللاعبين: مؤمن محمد، زياد أحمد، ياسين الشربيني، محمد عبد الجليل، عبد الله سامح، محمد أشرف، مهند سامي، واللاعبات: غزل إبراهيم، نور إسلام، جودي وليد، مريم عبد الناصر، ميران محمود.

فيما تضم بعثة منتخب الناشئين تحت 21 عامًا برئاسة أنس عبد السلام، اللاعبين: محمد حاتم، عمر عامر، سيف سليمان، أحمد عبد الحميد، محمد عادل، يوسف بيومي، حسن عاطف، واللاعبات: جنا عطية، جنة الجندي، زينة عامر، سارة عمرو، عالية عنايت.

ويرافق بعثة مصر في البطولة كل من: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، إسلام حامد المدير الفني، أحمد عامر المدير الفني للسلاح، مؤمن سيد المدير الفني للسلاح، أحمد يحيى المدير الفني للموانع، والدكتورة داليا علي أخصائية العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

التتابع سيدات بطولة العالم للخماسي الحديث بطولة العالم بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا ذهبية التتابع سيدات

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