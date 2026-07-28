قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء قصير بلا مؤتمر صحفي .. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو عن إيران؟
الكاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .. ومصر تبدأ مشوارها في سبتمبر
الكاميرا صورتهم .. القبض على 6 تجار مخدرات بالقليوبية
شهران عن كل سنة خدمة .. النقض تواجه الفصل التعسفي بالردع
الآن على "صدى البلد".. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور ظهورها
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بيان عاجل من التعليم بعد قليل
الأردن يعلن تسهيلات جديدة للسوريين للخروج والعودة دون بطاقة أمنية أو تصريح عمل
بابتسامة عفوية وإطلالة مبهجة .. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
شديد الحرارة | الأرصاد تعلن طقس غدٍ .. والعظمى 38
زيلينسكي : أبحث مع ترامب إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية
خسارة 600 جنيه دفعة واحدة .. الذهب يواصل التراجع في مصر
وزير الصناعة : إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي بمنصة مصر الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية بتعديل قانون فصل متعاطي المخدرات.. العلاج أولا وإعادة التحليل لتحقيق العدالة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

دعا نواب إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، بما يحقق التوازن بين مواجهة ظاهرة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان حقوق الموظفين من خلال إتاحة فرص للعلاج وإعادة التأهيل قبل توقيع عقوبة الفصل النهائي.

شدد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الإدارة المحلية، على أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يُعد من التشريعات المهمة التي تستهدف الحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، وبخاصة في القطاعات الحساسة والحيوية مثل قطاع النقل وقطاع الصحة وقطاع التعليم.

ولفت أبو عريضة إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021 نجح في تحقيق الهدف المرجو منه والمتمثل في ردع ظاهرة التعاطي داخل الوظائف الحكومية، غير أنه أشار إلى أن المرحلة القادمة تفرض ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون، وذلك حتى يتحقق التوازن المطلوب بين التشدد في التصدي لظاهرة التعاطي من جهة، وبين صون حقوق الموظفين وأسرهم من جهة أخرى.

قانون فصل متعاطي المخدرات 

وأوضح أبو عريضة، أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الجاري عدداً من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد هذا القانون، وأرجع ذلك إلى ما أسفرت عنه التطبيقات العملية للقانون خلال العامين الماضيين، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور الموجودة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية السلبية التي تنتج عن تطبيق الفصل الفوري.

وأكد أبو عريضة أن هناك ثلاث مواد أساسية في القانون تحتاج إلى إعادة نظر وهي، المادة 3 المتعلقة بإثبات واقعة التعاطي، حيث ينص القانون الحالي على اعتماد نتيجة التحليل بوصفها الدليل الوحيد لإثبات التعاطي، ويرى ضرورة إضافة بند يمنح الموظف حق التظلم وطلب إعادة إجراء التحليل في أحد المعامل المركزية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وذلك لضمان عدم وقوع أخطاء أو ظهور نتائج إيجابية غير صحيحة.

وأضاف أبو عريضة، أن المادة 5 المتعلقة بالفصل الفوري وعدم جواز الطعن على القرار، أشار إلى أن توقيع عقوبة الفصل النهائي من المرة الأولى قد يتسبب في تشريد أسر بأكملها، ولذلك فإنني أقترح أن يتضمن التعديل الجديد على تدرج في العقوبة، بحيث يتم في المرة الأولى توجيه إنذار للموظف وإلزامه بالخضوع للعلاج على نفقة الدولة مع إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، أما عقوبة الفصل فتُطبق في حالة تكرار المخالفة أو في حالة رفض الموظف الخضوع للعلاج.

ولفت أبو عريضة، إلى غياب نص خاص بالعلاج وإعادة التأهيل، موضحا أن القانون الحالي ركز على الجانب العقابي وأغفل الجانب الوقائي والعلاجي، وبناءً عليه، طالب بإضافة مادة جديدة تلزم جهة العمل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على توفير برنامج علاجي سري واختياري للموظف قبل تنفيذ حملات التحليل المفاجئة، كما نص المقترح على إعفاء الموظف الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج من أي مساءلة قانونية.

وشدد أبو عريضة على أن المقصود بحماية الموظف ليس التهوين من خطورة التعاطي، وإنما يتمثل في توفير الحماية من الأخطاء المحتملة من خلال كفالة حق التظلم وإعادة فحص العينة، وتوفير الحماية الاجتماعية عبر إعطاء الأولوية للعلاج بدلاً من اللجوء إلى التشريد المباشر، وخاصة في حالات عائل الأسرة، وكذلك الحماية المهنية من خلال منح الموظف الذي يثبت تعافيه فرصة للعودة إلى عمله مع خضوعه للمتابعة لمدة عامين.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الهدف من القانون لا يتمثل في فصل الموظف من عمله، بل الهدف الأساسي هو تنقية بيئة العمل من خطر المخدرات، مشيراً إلى أن الدولة الرشيدة هي التي تحاسب المخطئ، وتعالج المريض وتمنحه فرصة ثانية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة ستحقق الردع الكافي، وتحافظ على كيان الأسرة المصرية، وتوفر الحماية للموظف الملتزم من أي إجحاف محتمل.

طالب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بإعادة النظر في بعض أحكام قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة وانضباط الجهاز الإداري للدولة، ومنح الموظف فرصة للعلاج وإعادة التقييم قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.

 

مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات

وقال سليمان، في تصريحات صحفية له، إن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة أمر ضروري لحماية المجتمع وضمان حسن سير العمل، إلا أن التعامل مع الحالات الإيجابية يجب أن يتضمن جانبًا إصلاحيًا وتأهيليًا، خاصة في الحالات التي يثبت فيها استعداد الموظف للعلاج والالتزام ببرامج التعافي.

وأوضح أن بعض الحالات قد تكون بحاجة إلى تدخل علاجي وليس فقط عقوبة الفصل، مشيرًا إلى أهمية وجود آلية واضحة تتيح إعادة الفحص والتقييم بعد تلقي العلاج، بما يضمن عودة من يثبت تعافيه والتزامه إلى عمله وفق ضوابط محددة.

 

تعديل قانون فصل الموظفين

وأكد النائب أن الهدف الأساسي يجب أن يكون بناء جهاز إداري قوي ومنضبط، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وعدم إغلاق باب العودة أمام من يسعى للتخلص من الإدمان والاندماج مجددًا في المجتمع.

وطالب أشرف سعد سليمان بدراسة إجراء تعديلات تشريعية تحقق الردع اللازم ضد المتعاطين، وفي الوقت نفسه تفتح مسارًا للعلاج وإعادة التأهيل لمن تنطبق عليهم الشروط، بما يتوافق مع توجه الدولة في مكافحة الإدمان ودعم برامج التعافي.

قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات فصل الموظفين فصل الموظفين متعاطي المخدرات التعاطي داخل الجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

استعدادات مكثفة بالتعليم لبدء مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

ياسين الملاح

رسميا .. المصري يضم ياسين الملاح بعقد يمتد لـ4 مواسم

دونجا

دونجا يشارك جمهوره استمتاعه بالعطلة الصيفية

الزمالك

أزمة داخل الزمالك| خلافات بين مجلس الإدارة وجون إدوارد تهدد باستمراره مع النادي .. خاص

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد