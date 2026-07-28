برلماني : رقمنة تراث ماسبيرو خطوة استراتيجية لبناء إعلام مصري قادر على المنافسة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري تعكس رؤية متكاملة لتطوير ماسبيرو، لا تقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما تمتد إلى حماية الذاكرة الوطنية، وإعادة توظيف المحتوى الإعلامي والتراثي بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

وقال «محسب» إن التعامل مع ما يقرب من مليون شريط صوتي ومرئي، بإجمالي نحو 800 ألف ساعة من المحتوى، باعتباره أحد أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية، يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا التراث وما يحمله من توثيق لتاريخ مصر السياسي والاجتماعي والثقافي والفني على مدار عقود، مشددًا على أن الإسراع في رقمنته ضرورة للحفاظ عليه من التلف وضمان وصوله إلى الأجيال المقبلة.

ركيزة مهمة لبناء قاعدة بيانات متكاملة

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا المشروع ركيزة مهمة لبناء قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة تتيح تصنيف المحتوى وفهرسته واسترجاعه بسهولة، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة استخدام هذا التراث في إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج والمحتوى التعليمي والثقافي، فضلًا عن إتاحته عبر المنصات الرقمية بما يخاطب الأجيال الجديدة.

وأشار «محسب» إلى أن توجيه الرئيس بالجمع بين تحديث البنية التحتية، وتوسيع المحتوى الإعلامي، ورقمنة التراث، يمثل الركيزة الأساسية لعملية تطوير ماسبيرو، مؤكدًا على ضرورة ألا تقتصر عملية التحديث على الأجهزة والاستديوهات، وإنما تشمل تطوير مهارات العاملين والاستعانة بالكوادر المتخصصة في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة المحتوى والمنصات.

وطالب النائب بوضع خطة تنفيذية واضحة لاستثمار الأرشيف بعد رقمنته، تتضمن تطوير «منصة ماسبيرو» لتصبح نافذة رقمية متكاملة للتراث المصري، مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والفهرسة والتعرف على المحتوى، وإتاحة جانب من الأرشيف للباحثين والجامعات والمؤسسات الثقافية، بما يعظم العائد الثقافي والمعرفي للمشروع.

وشدد «محسب» على أهمية وضع معايير صارمة للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي وحماية الملكية الفكرية، بالتوازي مع تدريب كوادر وطنية قادرة على إدارة منظومة الأرشيف الرقمي، مؤكدًا أن نجاح المشروع سيقاس بمدى قدرة الدولة على تحويل هذا التراث إلى محتوى حي ومتاح ومؤثر يخدم المواطن ويعزز حضور الإعلام المصري في البيئة الرقمية.