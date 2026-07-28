بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن أن الثنائي الجديد في صفوف الأهلي، الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة، اجتازا الفحص الطبي بنجاح، تمهيدا لانطلاق مشوارهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :منصف بقرار وسفيان بن جديدة يجتازان الفحص الطبي وبرنامج تدريبي خاص للثنائي قبل المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

وكان قد احتفى النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، بعد إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف الفريق قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة للاعب، وعلقت عليها: "محارب الصحراء أهلاوي.. منصف بقرار في نادي القرن".