الأهلي يزاحم أندية أوروبية وتركية للتعاقد مع عمر الفايد

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول النادي الأهلي في سباق التعاقد مع المدافع المصري عمر الفايد، لاعب فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشره موقع "فاناتيك" التركي، فإن الأهلي يرغب في ضم عمر الفايد إلى صفوفه، مستفيدًا من إمكانيات اللاعب الشاب وخبراته الاحترافية في الكرة التركية.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي ليس الطرف الوحيد المهتم بالحصول على خدمات المدافع المصري، إذ يحظى اللاعب أيضًا باهتمام عدد من أندية الدوري التركي الممتاز، إلى جانب عروض واهتمام من أندية أوروبية، ما يزيد من قوة المنافسة على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف الموقع أن القرار النهائي بشأن مستقبل عمر الفايد سيُحسم خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد التشاور بين إدارة فنربخشة واللاعب، في ظل تعدد العروض والاهتمام المتزايد بخدماته.

استراتيجية الأهلي

بدأت ملامح استراتيجية النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية تتضح بشكل كبير بعدما اتخذت الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة قرارًا بإغلاق ثلاثة من أبرز ملفات التعاقدات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت القرارات في إطار رغبة الجهاز الفني الجديد في إنهاء الجدل حول الصفقات غير المحسومة والتركيز على احتياجات الفريق الفعلية قبل انطلاق الموسم بدلًا من استمرار المفاوضات في ملفات تبدو فرص نجاحها محدودة.

وبات واضحًا أن الأهلي يسير وفق رؤية أكثر حسمًا تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم استنزاف الوقت أو الموارد المالية في صفقات لا تتوافق مع المعايير الفنية والاقتصادية التي وضعها عموتة وإدارة الكرة.

سوق انتقالات الأهلي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تواصل الإدارة دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتدعيم بعض المراكز التي حددها الجهاز الفني باعتبارها أولوية قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر جماهير الأهلي الإعلان عن الصفقات الجديدة لكن المؤكد أن المرحلة الحالية تشهد تغييرًا واضحًا في طريقة إدارة ملف التعاقدات حيث أصبحت الرؤية الفنية هي صاحبة الكلمة الأولى بينما تراجع الاعتماد على الصفقات التي تفرضها الأسماء أو الضغوط الجماهيرية.

وبهذا النهج يبدو أن الحسين عموتة بدأ بالفعل في رسم ملامح مشروعه داخل القلعة الحمراء واضعًا معايير جديدة لاختيار الصفقات عنوانها: الاحتياج الفني أولًا والجدوى الاقتصادية دائمًا.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، بالتوازي مع حسم قائمة الراحلين، من أجل توفير جميع احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.