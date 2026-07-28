من هو منصف بقرار؟.. قصة المهاجم الجزائري الذي اختاره الأهلي للمهمة الأصعب

أغلق النادي الأهلي واحدة من أهم صفقاته الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم في خطوة تعكس رغبة الإدارة والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في إعادة تشكيل الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء الإعلان بعد إنهاء جميع التفاصيل المالية والإدارية حيث تولى الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات مهمة حسم الصفقة في كرواتيا بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة ليحصل الأهلي على أحد أبرز المهاجمين العرب الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الماضي.

مهاجم شاب بخبرات أوروبية

رغم أن عمره لا يتجاوز 25 عامًا فإن منصف بقرار يدخل تجربته مع الأهلي وهو يمتلك خبرات متنوعة بعدما خاض تجارب احترافية في أكثر من دوري ما بين الجزائر وكرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وُلد بقرار في مدينة سطيف الجزائرية يوم 13 يناير 2001 ويبلغ طوله 1.83 متر ويلعب بالقدم اليمنى ويجيد التحرك داخل منطقة الجزاء إلى جانب قدرته على اللعب كمهاجم متأخر أو رأس حربة صريح.

وتبلغ قيمته التسويقية الحالية نحو 3 ملايين يورو وهو رقم يعكس التطور الكبير الذي حققه خلال السنوات الأخيرة.

من وفاق سطيف إلى أوروبا

بدأ اللاعب مسيرته داخل أكاديمية وفاق سطيف أحد أكبر أندية الجزائر قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول حيث لفت الأنظار بموهبته التهديفية.

وفي صيف عام 2022 قرر خوض أولى تجارب الاحتراف الأوروبي عبر نادي إسترا 1961 الكرواتي وهناك بدأ في إثبات نفسه سريعًا بفضل سرعته الكبيرة وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء.

ولم يمر وقت طويل حتى انتقل إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023 قبل أن يعود إلى أوروبا مرة أخرى عبر بوابة دينامو زغرب في أغسطس 2025 ليبدأ المرحلة الأهم في مسيرته الكروية.

موسم استثنائي مع دينامو زغرب

اللافت أن أفضل نسخة من منصف بقرار ظهرت خلال الموسم الماضي بقميص دينامو زغرب بعدما فرض نفسه كأحد أهم العناصر الهجومية في الفريق.

وخاض اللاعب منافسات الدوري الكرواتي والدوري الأوروبي وكأس كرواتيا ونجح في تقديم أرقام مميزة جعلته محط أنظار أكثر من نادٍ.

وجاءت أرقامه على النحو التالي:

48 مباراة.

18 هدفًا.

7 تمريرات حاسمة.

أي أنه ساهم بشكل مباشر في 25 هدفًا خلال موسم واحد وهو معدل يؤكد تطوره الهجومي وقدرته على صناعة الفارق.

أرقام تؤكد تطوره

ولا تقتصر أرقام اللاعب على الموسم الأخير فقط إذ شارك طوال مسيرته الاحترافية في 196 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال هذه المباريات نجح في:

تسجيل 46 هدفًا.

صناعة 13 هدفًا.

وتوضح هذه الأرقام أن اللاعب لم يعتمد فقط على إنهاء الهجمات بل يمتلك أيضًا القدرة على صناعة الفرص لزملائه وهي ميزة يبحث عنها الجهاز الفني للأهلي في المهاجم العصري.

لماذا اختاره الأهلي؟

التعاقد مع منصف بقرار لم يأتِ من فراغ بل يتوافق مع رؤية الجهاز الفني الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي يسعى إلى بناء فريق يمتلك حلولًا هجومية متنوعة.

ويمتاز المهاجم الجزائري بعدة خصائص فنية أبرزها التحرك المستمر دون كرة واستغلال المساحات خلف المدافعين والقوة البدنية في الالتحامات وإجادة اللعب داخل منطقة الجزاء والضغط على دفاعات المنافسين والقدرة على التسجيل بالقدم والرأس.

كما أن خبرته في الملاعب الأوروبية تمنحه أفضلية في التعامل مع المباريات الكبيرة والإيقاع المرتفع وهو ما يحتاجه الأهلي في البطولات المحلية والقارية.

منافسة قوية في هجوم الأهلي

انضمام بقرار يعني اشتعال المنافسة داخل الخط الأمامي خاصة بعد التدعيمات الهجومية التي أبرمها النادي خلال الصيف.

ومن المنتظر أن يدخل اللاعب في منافسة مباشرة مع محمد شريف وسفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله إلى جانب العناصر التي يمكنها اللعب في مركز رأس الحربة وهو ما يمنح عموتة خيارات هجومية متعددة طوال الموسم.

رهان الأهلي الجديد

يراهن مسؤولو الأهلي على أن يكون منصف بقرار أحد أبرز صفقات الموسم خاصة أنه يصل إلى القاهرة بعد أفضل موسم في مسيرته الاحترافية ومع امتلاكه خبرة اللعب في أكثر من دوري فضلًا عن شخصيته الهادئة وقدرته على التطور.

وسيكون التحدي الأكبر أمام المهاجم الجزائري هو ترجمة هذه الأرقام إلى نجاح داخل القلعة الحمراء حيث تختلف الضغوط والتطلعات ويظل التسجيل وصناعة الفارق في المباريات الكبرى المعيار الحقيقي لنجاح أي مهاجم يرتدي القميص الأحمر.