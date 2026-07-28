بقرار جاهز.. الأهلي يجهز صفقاته وبن جديدة يظهر في المران

يسجل المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم الأهلي الجديد، ظهوره الأول في تدريبات الفريق اليوم، بعدما أنهى جميع إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء، واجتاز الكشف الطبي بنجاح، ليصبح جاهزًا للانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد عقب انتقاله من المغرب الفاسي.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين، يلتزم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين، حيث سيتم تحويل الدفعة الأولى بقيمة مليوني دولار، بينما تُسدد الدفعة الثانية، والبالغة 500 ألف دولار، خلال شهر يناير المقبل.

وفي السياق ذاته، ينتظر الجهاز الفني وصول المهاجم الجزائري منصف بقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى الأهلي قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية فور وصوله إلى القاهرة، بالتزامن مع انضمام اللاعبين الدوليين.

استراتيجية الأهلي

بدأت ملامح استراتيجية النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية تتضح بشكل كبير بعدما اتخذت الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة قرارًا بإغلاق ثلاثة من أبرز ملفات التعاقدات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت القرارات في إطار رغبة الجهاز الفني الجديد في إنهاء الجدل حول الصفقات غير المحسومة والتركيز على احتياجات الفريق الفعلية قبل انطلاق الموسم بدلًا من استمرار المفاوضات في ملفات تبدو فرص نجاحها محدودة.

وبات واضحًا أن الأهلي يسير وفق رؤية أكثر حسمًا تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم استنزاف الوقت أو الموارد المالية في صفقات لا تتوافق مع المعايير الفنية والاقتصادية التي وضعها عموتة وإدارة الكرة.

سوق انتقالات الأهلي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تواصل الإدارة دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتدعيم بعض المراكز التي حددها الجهاز الفني باعتبارها أولوية قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر جماهير الأهلي الإعلان عن الصفقات الجديدة لكن المؤكد أن المرحلة الحالية تشهد تغييرًا واضحًا في طريقة إدارة ملف التعاقدات حيث أصبحت الرؤية الفنية هي صاحبة الكلمة الأولى بينما تراجع الاعتماد على الصفقات التي تفرضها الأسماء أو الضغوط الجماهيرية.

وبهذا النهج يبدو أن الحسين عموتة بدأ بالفعل في رسم ملامح مشروعه داخل القلعة الحمراء واضعًا معايير جديدة لاختيار الصفقات عنوانها: الاحتياج الفني أولًا والجدوى الاقتصادية دائمًا.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، بالتوازي مع حسم قائمة الراحلين، من أجل توفير جميع احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.