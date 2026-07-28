بإطلالة رومانسية.. زيزو وزوجته يستمتعان بإجازة الصيف قبل انطلاق موسم الأهلي

نشرت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء العطلة الصيفية، حيث ظهرا وهما يستمتعان بالأجواء قبل العودة للاستعدادات للموسم الجديد.

ويواصل النادي الأهلي التحضير للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما افتتح الفريق مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للجهاز الفني الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة ودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ثم يلتقي بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكر الإعداد الخارجي.

ويتضمن برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل مواجهة برشلونة وديًا يوم 19 أغسطس، في اللقاء الذي يمثل المحطة الأخيرة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.