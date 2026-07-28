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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس المصري يتفقد الاستاد الجديد استعدادا للموسم المقبل

الحسيني أبوقمر، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي
الحسيني أبوقمر، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

أجرى  الحسيني أبوقمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، جولة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال داخل استاد النادي.

ويحرص مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على متابعة الاستعدادات في مشروع الاستاد الجديد عن قرب 

المصري يضم المغربي عبدالله الزياني 

أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي عبد الله الزياني، قادمًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، وذلك ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

ويبلغ الزياني من العمر 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، حيث يعول عليه الجهاز الفني في إضافة قوة هجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الصفقة في إطار خطة إدارة المصري لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل وقبل انطلاق صافرة الدوري المصري.

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