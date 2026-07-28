34 رحلة دولية تنقل 7 آلاف سائح إلى مرسى علم اليوم وسط انتعاش السياحة الصيفية

واصل مطار مرسى علم الدولي تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى جنوب البحر الأحمر، حيث يستقبل اليوم، الثلاثاء، 34 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وعلى متنها نحو 7 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر يعكس استمرار النشاط السياحي خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه الرحلات ضمن برنامج التشغيل الأسبوعي للمطار، الذي يشهد تسيير عشرات الرحلات المنتظمة والشارتر من أبرز الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وبولندا وإيطاليا والتشيك، بما يعزز تدفق السائحين إلى المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم.

ورفعت الجهات المختصة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، مع تكثيف الجهود لتيسير إجراءات الوصول وإنهاء معاملات الجوازات والجمارك بسرعة، لضمان انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات في وقت قياسي.

وتزامنت الزيادة في حركة الطيران مع ارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الزائرين الراغبين في الاستمتاع بالشواطئ البكر، والشعاب المرجانية، ورحلات الغوص والسفاري، التي تعد من أبرز عوامل الجذب السياحي بالمدينة.

ويؤكد استمرار تدفق الرحلات الدولية إلى مطار مرسى علم تنامي الثقة في المقصد السياحي بجنوب البحر الأحمر، وترسيخ مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات الشاطئية المفضلة لدى السائحين الأوروبيين، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز الحركة الاقتصادية بالمحافظة.