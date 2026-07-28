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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل فى التبين

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التبين.
 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم، وهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم الأدوات والمعدات الخاصة بالتنقيب، وذلك حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وتم العُثور على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة (1,5 متر ) بعمق 7 أمتار.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.



 

الأجهزة الأمنية الآثار التبين

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